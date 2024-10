Legia Warszawa została ukarana łączną grzywną 80 tys. euro i zamknięciem trybuny północnej na jeden mecz w europejskich pucharach w zawieszeniu na dwa lata w związku z wydarzeniami podczas spotkania Ligi Konferencji z Betisem Sewilla. Decyzję w tej sprawie podjęła UEFA.

Oprawa kibiców Legii Warszawa podczas meczu 1. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji z Realem Betis / Leszek Szymański / PAP

Legia wygrała z Betisem 1:0 w rozegranym 3 października w Warszawie meczu otwierającym fazę ligową zreformowanej Ligi Konferencji. Zwycięską bramkę zdobył Steve Kapuadi.

Kibice Legii z "Żylety" przygotowali efektowną oprawę przedstawiającą wielkiego czarnego byka, przed którym uciekali ludzie ubrani w biało-zielone stroje, symbolizujący piłkarzy Betisu. Tuż przed rozpoczęciem meczu odpalili czerwone race, które zadymiły stadion i ograniczyły widoczność na boisku.

UEFA zdecydowała się ukarać klub grzywną w wysokości 80 tys. euro (ok. 340 tys. zł).

Karę 50 tys. euro nałożono za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców, 20 tys. euro za zablokowanie ciągów komunikacyjnych oraz 10 tys. za opóźnienie rozpoczęcia meczu.

Dodatkowo trener Legii Goncalo Feio został ukarany dyskwalifikacją na jeden mecz w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na rok za opóźnienie rozpoczęcia spotkania.

Kolejnymi rywalami Legii w Lidze Konferencji będzie TSC Backa Topola z Serbii, Dynamo Mińsk z Białorusi, Omonia Nikozja z Cypru, FC Lugano ze Szwajcarii i szwedzkie Djurgarden Sztokholm.

W Lidze Konferencji uczestniczą 36 zespołów. Faworytem rozgrywek jest Chelsea Londyn. Wicemistrzowie Polski muszą zająć co najmniej 24. miejsce w fazie ligowej, aby uczestniczyć w barażach o awans do 1/8 finału lub znaleźć się w czołowej ósemce, żeby awansować bezpośrednio do tej fazy.

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja 2025 roku na Tarczyński Arenie we Wrocławiu.