Gościem Piotra Salaka we wtorek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paul Ziemiak, niemiecki polityk, pochodzący z Polski sekretarz generalny partii CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Paul Ziemiak, niemiecki polityk, pochodzący z Polski sekretarz generalny partii CDU w Nadrenii Północnej Westfalii.

Z Paulem Ziemiakiem, posłem CDU do Bundestagu, porozmawiamy m.in. o sytuacji na polsko-niemieckiej granicy. Zapytamy także o stan niemieckiej gospodarki.

W rozmowie nie zabraknie pytań o sytuację polityczną u naszych zachodnich sąsiadów. Kiedy powstanie koalicyjny rząd Friedricha Merza? Porozmawiamy także o coraz lepszych notowaniach partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

