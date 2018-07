Kamil Stoch wygrał konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w niemieckim Hinterzarten. Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy Karl Geiger, trzecie Szwajcar Killian Peier, a czwarte Piotr Żyła.

Stoch umocnił się prowadzeniu w klasyfikacji generalnej LGP, gdyż przed tygodniem triumfował także w pierwszych zawodach cyklu w Wiśle.



Trzykrotny mistrz olimpijski imponuje formą. W pierwszej próbie niemal przeskoczył obiekt uzyskując 110 m. W serii finałowej osiągnął 106,5 m. To były dwa najdłuższe tego dnia skoki. Geiger stracił do niego aż 14,8 pkt.



To dziewiąte w karierze zwycięstwo Stocha w zawodach LGP. Nigdy nie wygrał całego cyklu. W 2010 i 2011 roku był drugi, a w 2016 - trzeci.



Żyła natomiast poleciał na odległość 105 i 102 m. Czwarty był także po pierwszej serii.



W zawodach wzięło udział jeszcze czterech Polaków. Stefan Hula (101,5 i 100 m) został sklasyfikowany na szóstej pozycji, Jakub Wolny (103 i 100 m) - na ósmej, Dawid Kubacki (101 i 97,5 m) - na 10., a Maciej Kot (101 i 94 m) na 17.



W klasyfikacji generalnej Stoch o 70 punktów wyprzedza Żyłę. Trzeci Geiger traci do lidera 84 pkt.



Kolejne zawody odbędą się 4 sierpnia w szwajcarskim Einsiedeln.