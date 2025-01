Unia Tarnów jeszcze kilka lat temu była na ustach całej żużlowej Polski. Medale drużynowych mistrzostw Polski, wybitni zawodnicy w składzie, tysiące kibiców na trybunach, dla których "Jaskółki" to było jest więcej, niż tylko klub. Później przyszły chude lata, aż wreszcie klub otarł się o tak dramatyczny scenariusz, że niemal zniknął z żużlowej mapy Polski. Teraz moda na speedway w Tarnowie wraca, a to dzięki m.in. politycznemu porozumieniu ponad podziałami. Ojcem tego sukcesu jest Kamil Góral, prezes ŻSSA Unia Tarnów, człowiek, który wierzył, jak już nikt nie wierzył i który działał na rzecz ratowania klubu, kiedy doradzano mu tylko zamknięcie klubu. "Gdy Grupa Azoty ogłosiła, że nie będzie sponsorować żużla w Tarnowie, wszyscy zwiesili głowy. Czekał nas niechybny koniec, ale Kamil zrobił rzeczy niemożliwe" - podkreślał przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Lewandowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Weryńskim.

unia.tarnow.pl/Paweł Wilczyński

W klubowej gablocie "Jaskółek" są trzy złote medale drużynowych mistrzostw Polski, jeden srebrny i trzy brązowe. Ostatni krążek za trzecie miejsce w lidze ekipa z Tarnowa zdobyła w 2015 roku. Po latach sukcesów przyszły chude lata i mizerne wyniki sportowe, a także fatalna sytuacja finansowa. Ta ostatnia kwestia spowodowała, że jeszcze kilka miesięcy temu niemal pewny był najgorszy scenariusz.

Było bardzo gorąco...

Poprzedni sezon w drugiej lidze żużlowej to była walka o przetrwanie.

Przez cały rok było tak ciężko, że trudno to opisać. Zawodnicy nie dostawali pieniędzy na czas, więc atmosfery nie było. Nie było mowy też o "team spirit". A dla mnie to było codzienne odbieranie telefonów od żużlowców z pytaniami, czy już się coś udało, czy jakieś pieniądze pozyskaliśmy. Tak naprawdę to były takie dni, że się wszystkiego odechciewało - mówi RMF FM prezes Kamil Góral ŻSSA Unia Tarnów.

Również jesień 2024 roku była dla kibiców Unii bardzo nerwowym okresem. To wtedy działacze stawali na głowie, żeby uratować klub, który dopiero co awansował do I ligi. Ze sportowego punktu widzenia miało się zakończyć fatalnie, ale nadzieje dali politycy, którzy w imię pomocy zapomnieli o partyjnych wojenkach.

To pokazało, że warto było walczyć o żużel w Tarnowie. Pomogła nie tylko jedna partia, ale wszyscy tak naprawdę połączyli siły. Ten sport jest nie tylko wizytówką Tarnowa, ale przede wszystkim Małopolski - podkreśla prezes Góral.

unia.tarnow.pl/Paweł Wilczyński

Milion z miejskiej kasy...

Przez lata żużel w Tarnowie, mimo że był największą machiną promocyjną, nie był doceniany przez ludzi zarządzających w mieście. Z miejskiej kasy Unia Tarnów dostawała bardzo mało pieniędzy. A potrzeby były ogromne. Teraz sytuacja się zmieniła o 180 stopni.

Obecny prezydent Tarnowa to jest bardzo kompetentna osoba. Szybko złapaliśmy wspólny język - mówi Kamil Góral. Prezes ŻSSA Unia Tarnów zapytany przez naszego dziennikarza Tomasza Weryńskiego o to, jak może wyglądać tegoroczna dotacja z miasta, odparł: "z tego, co ja słyszałem, może jest szansa nawet na milion złotych".

Nowy stadion?

Kiedy Unia Tarnów na początku XXI wieku zdobywała złote medale drużynowych mistrzostw Polski, zupełnie nie miała się czego wstydzić jeśli chodzi o stadion. Jednak po latach obiekt wygląda fatalnie. W najbliższym czasie "Jaskółcze Gniazdo" przejdzie kilka zabiegów, aby drużyna mogła wystartować w lidze. Działaczom marzy się jednak nowy stadion, taki jak np. w Łodzi.

Powinniśmy mieć po prostu nowy stadion. Nawet chcieliśmy przejąć obiekt od miasta i własnymi środkami wybudować jako prywatny. Nie udało się do tego doprowadzić, ale mamy nowego prezydenta i liczymy na to, że znajdą się środki na budowę nowego stadionu - mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Lewandowski.

Akcja ratunkowa tarnowskiego klubu odbiła się szerokim echem w Polsce. Poruszenie w środowisku kibiców i pomoc władz województwa małopolskiego dała nadzieje, że ta historia może się zakończyć pozytywnie. Teraz, gdy wiadomo, że Unia pojedzie w I lidze, trwają rozmowy z różnymi firmami, które deklarują chęć wsparcia klubu.

Jesteśmy na etapie domknięcia dość ciekawego tematu - że sponsorem klubu najprawdopodobniej zostanie miasto, ale nie miasto Tarnów, tylko inne. I to też pokazuje, że da się nawet znaleźć środki finansowe z innego miasta - podkreśla Kamil Góral.

Walka o Ekstraligę...

Awans na zaplecze Ekstraligi budzi oczywiście nadzieje, że wkrótce Unia Tarnów wróci tam, gdzie najchętniej wiedzieliby ją kibice, czyli oczywiście do Ekstraligi. To ta liga gwarantuje żużel na najwyższym poziomie. W obecnym sezonie cel jest jednak inny.

Utrzymanie w tej lidze? Proszę mi wierzyć, że spowodowałoby to raczej, iż ten klub będzie już bardzo profesjonalny. Można by było to wszystko tak naprawdę zacząć odbudowywać. Za rok np. skład na pewno będzie w inny sposób montowany, bo wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy - podkreśla prezes.

unia.tarnow.pl/Paweł Wilczyński

Gwiazdorskie kontrakty?

Na etapie budowania składu w kręgu zainteresowań działaczy tarnowskich "Jaskółek" pojawiali się żużlowcy dużego formatu, ale też wymagający bardzo wysokich zarobków. Na to jednak obecne władze klubu nie chciały sobie pozwolić.

Obecny skład jest zrobiony z głową i środki finansowe dla nich na pewno będą. Do składu dołączy jeszcze jeden zawodnik - mówi Kamil Góral.

Unia Tarnów rozpocznie sezon meczem z FOGO Unią Leszno 13 kwietnia. Wcześniej - 25 stycznia odbędzie się prezentacja drużyny w Centrum Sztuki Mościce.