System videotollingu na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Od środy 15 stycznia kierowcy jadący A-dwójką między Koninem a Poznaniem będą mogli płacić za przejazd na bramkach przy użyciu systemu, który wykorzystuje kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ważna wiadomość dla zmechanizowanych, którzy lubią podróżować autostradami, a konkretnie A2 w Wielkopolsce. W środę (15 stycznia) uruchomiony zostanie system płatności elektronicznych za przejazd koncesyjnym fragmentem za pośrednictwem videotollignu. Bez otwierania okna pojazdu, bez konieczności podawania gotówki lub karty płatniczej.

Od 15 stycznia na wybranych bramkach autostradowych w Nagradowicach (181 km A2), Słupcy (228 km A2) i Lądku (238 km A2) będzie można skorzystać z automatycznego systemu opłat opartego na technologii rozpoznającej tablice rejestracyjne tj. videotollingu. Wystarczy zarejestrować swój pojazd w aplikacji Autopay i aktywować usługę - przekazuje Autostrada Wielkopolska.

Wdrożenie videotollingu na koncesyjnym odcinku autostrady A2 jest wyrazem dostosowania systemu płatności za przejazd do nowoczesnych standardów i rosnących oczekiwań polskich kierowców. Usprawni to przejazd autostradą A2 pomiędzy Poznaniem a Koninem. Jesteśmy gotowi także do wdrożenia videotollingu na całym 255 km odcinku A2 między Świeckiem a Koninem, w formule wygodnej dla wszystkich kierowców, zarówno samochodów ciężarowych jak i samochodów osobowych. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury - dodaje Paweł Struski, członek Zarządu Autostrada Wielkopolska SA.

Na razie system ma działać na odcinku między Koninem a Poznaniem. Trwają rozmowy nad wprowadzeniem takiego rozwiązania również na trasie prowadzącej w kierunku Berlina.



Spółka prowadzi rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury na temat możliwości wprowadzenia videotollingu na 106 km między Świeckiem a Nowym Tomyślem. Umożliwi to objęcie tym systemem wszystkich punktów poboru opłat na obu koncesyjnych odcinkach autostrady A2. Niezależnie od wprowadzenia nowej usługi przejazd autostradową obwodnicą Poznania, czyli między węzłami Poznań Zachód - Poznań Wschód pozostaje bezpłatny.