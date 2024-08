Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP na twardych kartach w Cincinnati. Polski tenisista pokonał w trzeciej rundzie Włocha Flavio Cobolliego 6:3, 3:6, 6:1.

27-letni wrocławianin w pierwszej rundzie w turnieju w USA miał tzw. wolny los. W drugiej pokonał Japończyka Yoshihito Nishiokę 3:6, 7:6 (7-4), 6:1.



Początek 1/8 finału był o wiele spokojniejszy dla Polaka niż jego pierwsze spotkanie w Cincinnati. Pierwszy set był pod jego kontrolą od początku do końca, chociaż do zwycięstwa 6:3 wystarczyło mu tylko jedno przełamanie.



W drugim secie już w pierwszym gemie Hurkacz miał trzy break-pointy, nie wykorzystał jednak żadnego z nich, a chwilę później sam został przełamany. Nie zdołał odrobić tej straty i przegrał 3:6.



Rozdrażniony porażką w drugiej odsłonie Polak całkowicie zdominował rywala w trzecim secie. Dwukrotnie go przełamał, pewnie wygrywając przy tym swoje gemy serwisowe. Triumfował 6:1.



W całym meczu wrocławianin posłał 10 asów serwisowych. Cobolli zanotował ich pięć.



To było drugie spotkanie tych tenisistów i drugie zwycięstwo wyżej notowanego z nich.

O półfinał Polak zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W ich bezpośredniej rywalizacji jest 3-3.



Turniej w Cincinnati to dla wielu zawodników ostatni sprawdzian przed rozpoczynającą się 26 sierpnia ostatnią w sezonie wielkoszlemową imprezą - nowojorskim US Open.



Wynik meczu 3. rundy singla:



Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Flavio Cobolli (Włochy) 6:3, 3:6, 6:1.