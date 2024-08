W poniedziałek ok. godz. 13:00 na lotnisku Chopina w Warszawie odbędzie się przywitanie naszych olimpijczyków, w tym siatkarzy i Julii Szeremety, wracających z IO w Paryżu. Zapraszamy wszystkich kibiców - zachęca rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak-Roman.

Polscy kibice w Warszawie / Pawel Wodzynski / East News

Kochaniak-Roman, rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego w niedzielę w rozmowie z PAP pytana o powroty naszych olimpijczyków z Paryża do kraju powiedziała, że odbywają się one codziennie, a w nocy z soboty na niedzielę na pokładzie prezydenckiego samolotu wraz z Andrzejem Dudą powróciła m.in. Aleksandra Mirosław, złota medalistka we wspinaczce sportowej na czas.

Sportowcy, którzy zostali w wiosce olimpijskiej, w niedzielę wezmą udział w ceremonii zakończenia igrzysk. Następnie w poniedziałek planowane są powroty trzema lotami, z których główny samolot ze sportowcami powinien wylądować ok godz. 13:00 na warszawskim lotnisku Chopina. Jak wyjaśniła rzecznik PKOL, planowane jest powitanie sportowców wśród których nie zabraknie siatkarzy, którzy wywalczyli srebrny medal oraz Julii Szeremety, srebrnej medalistki bokserskiej kategorii do 57 kg.



Zapraszamy wszystkich. Myślę, że jest to ważne wydarzenie dla samych kibiców jak i sportowców, kiedy spotkają się z takim ciepłym przyjęciem. Kibice na pewno chcą oddać swoją radość z medali, a gorące przywitanie na pewno będzie miłe dla naszych olimpijczyków - przekazała rzeczniczka.

Jak wyjaśniła Kochaniak-Roman, w poniedziałek zacznie się rozbiórka naszej wioski olimpijskiej a część z rzeczy wraz z obsługą będzie musiała wrócić drogą lądową. Niektóre elementy takie jak m.in. branding pozostanie dla paraolimpijczyków, którzy przylecą do Paryża za 2 tygodnie.

W sumie trzema lotami w poniedziałek do kraju powróci ok. setka osób - w tym sportowcy oraz pracownicy obsługi.

Do tej pory polscy sportowcy wywalczyli w stolicy Francji dziewięć medali. Jedyny złoty zdobyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas, srebrne zdobyli drużyna siatkarzy, kajakarka górska Klaudia Zwolińska i pięściarka Julia Szeremeta, a brązowe czwórka podwójna wioślarzy, drużyny szpadzistek, tenisistka Iga Świątek, Aleksandra Kałucka we wspinaczce i Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m.