Skaldowie, Brathanki, Trebunie-Tutki, Krywań, Future Folk i inne lokalne gwiazdy sceny muzycznej zagrają podczas sylwestrowego koncertu plenerowego w Zakopanem. Będzie to impreza na 10 tys. osób, a jej koszty wstępnie władze miasta oszacowały na 770 tys. zł i zwróciły się do ponad 100 firm o sponsoring.

Ostatni "Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem. / PAP

W poprzednich latach w Zakopanem odbywał się sylwestrowy koncert organizowany przez TVP, który gromadził 60-tysięczną publiczność. Obecny burmistrz Łukasz Filipowicz już podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że takiej imprezy nie będzie, ale ostatecznie władze miasta pod Giewontem zdecydowały się na imprezę w mniejszej skali.

Impreza inna niż dotąd

Skala imprezy będzie dużo mniejsza niż w latach ubiegłych, ale (...) widzimy, że jest takie zapotrzebowanie, aby impreza sylwestrowa była. Kiedy tych imprez nie było, różnie to wpływało na bezpieczeństwo w mieście, dlatego zdecydowaliśmy w tym roku, że również zrobimy koncert sylwestrowy, ale będzie to impreza inna niż w latach ubiegłych, impreza promująca nasze wartości, folklorystyczna, aby pokazać to, co pięknego w Zakopanem mamy, bo mamy dużo lokalnych artystów i pora, aby oni też zagościli na sylwestrowej scenie - mówił Filipowicz.

Niektórzy zakopiańscy radni uważają, że z uwagi na złą sytuację finansową miasta należało zrezygnować z organizacji imprezy sylwestrowej. Władze Zakopanego jednak postanowiły znaleźć sponsorów.

Wstępna, szacunkowa kwota imprezy to około 770 tys. zł, ale z uwagi, że jest to taka wysokość, zwróciliśmy się do ponad 100 podmiotów prywatnych z prośbą o dofinansowanie tego przedsięwzięcia - powiedziała podczas konferencji prasowej w sobotę wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak i jednocześnie dodała, że na razie nie ujawnia, ilu sponsorów udało się już pozyskać.

Ci artyści wystąpią podczas koncertu sylwestrowego w Zakopanem Materiały prasowe

Kontrowersje wokół sylwestra TVP

Urząd Miasta Zakopane już rozstrzygnął przetarg na wynajem sceny o wymiarach 10/12 m z nagłośnieniem i oświetleniem, co będzie kosztowało 220 tys. zł. Imprezy będzie pilnowało 120 ochroniarzy, za co miasto zapłaci ponad 160 tys. zł.

Organizowany w poprzednich latach "Sylwester Marzeń" z TVP gromadził wielką publiczność, ale też budził kontrowersje. Przeciwnicy imprezy podnosili, że głośna muzyka płoszy zwierzęta w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz że jest promocją disco polo. Podczas "Sylwestra Marzeń" z TVP2 pod Giewontem wystąpiły takie światowe gwiazdy jak: Jason Derulo, Black Eyed Peas, Dua Lipa, Oceana, Natalia Oreiro, Luis Fonsi, Ricchi e Poveri, Al Bano, Boney M., Dr Alban, Shaun Baker czy Modern Talking.

W poprzednich latach w sylwestrową noc pod Giewontem występowali też polscy artyści m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Sławomir, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra, Blanka, Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski, Zakopower i Daria Marx. Występowały także gwiazdy disco polo: Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys, MiłyPan, Voyager oraz król gatunku - Zenon Martyniuk.