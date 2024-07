​Zakaz stosowania pieców najgorszej jakości do ogrzewania budynków właśnie wszedł w życie. Od 1 lipca mieszkańców województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa.

Domowa kotłownia / Wojciech Pacewicz / PAP

Już bez "kopciuchów"

Zapisy uchwały antysmogowej zakazują stosowanie pieców najgorszej jakości (poniżej trzeciej klasy). 1 lipca weszły w życie kolejne regulacje dla mieszkańców województwa dolnośląskiego.



Kontynuujemy likwidację kopciuchów w zasobie komunalnym oraz oferujemy mieszkańcom programy wsparcia finansowego do wymiany pieca oraz rachunków za ogrzewanie - podkreśliła Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor departamentu zrównoważonego rozwoju wrocławskiego magistratu.

Po 1 lipca, mieszkańcy którzy będą ogrzewać budynki tzw. "kopciuchami" muszą liczyć się z mandatami w wysokości 5 tys. zł, które będzie nakładać straż miejska. Będziemy uwzględniać okoliczności łagodzące. Jeżeli ktoś przedłoży dokumenty na to, że przystąpił do programu albo, że trwa wyłanianie przedsiębiorcy, który ten piec wymieni — to byłaby jedna z tych okoliczności łagodzących - podkreślił naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotr Szereda.

Również w uzdrowiskach

Uchwała antysmogowa obowiązuje na terenie Dolnego Śląska - również w uzdrowiskach. Wprowadza ona zróżnicowane zapisy dla poszczególnych miejsc.



W uzdrowiskach: Jelenia Góra-Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno Zdrój, od 1 lipca 2028 r. będzie można korzystać jedynie z instalacji na paliwa nisko i bezemisyjne (gazowe i olej). Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, będzie można korzystać z pieców na paliwo stałe, które spełniają najwyższe standardy.



Natomiast w uzdrowiskach: Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój nie ma potrzeby wprowadzania całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Tam docelowo od 1 lipca 2028 będzie można użytkować tyko kotły o najwyższym standardzie, a od 1 lipca 2018 r. nie będzie można instalować nowych kotłów i kominków na paliwa stałe, niespełniających standardów ekoprojektu.



Całkowity zakaz palenia węglem

Pierwsze regulacje wprowadzone pakietem uchwał antysmogowych obowiązują od 2018 r., zakazano wtedy palenia w piecach najgorszej jakości paliwami stałymi. Chodzi m.in. o węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, a także o węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. Od 1 lipca 2028 r. na terenie Wrocławia ma obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem. Eksploatacja kominków opalanych drewnem będzie możliwa w stolicy Dolnego Śląska pod warunkiem, że nie będą one podstawowym źródłem ciepła w lokalu, a emisja pyłu z nich nie przekroczy 50 mg/metr sześc.

Uchwały antysmogowe zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. Według wrocławskich urzędników od 2019 r. w stolicy Dolnego Śląska zlikwidowano ponad 14 tys. pieców, a miasto wydało na ten cel ponad 300 mln zł. W samym Wrocławiu na koniec 2023 r. w 7 tys. mieszkań działały piece na paliwa stałe. Według szacunków urzędników pod koniec 2024 r. liczba ta spadnie do 5,5 tys., z czego połowa to lokale komunalne.