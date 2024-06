Wrocław jest trzecim największym miastem w Polsce. Według danych z 2023 roku mieszka w nim blisko 700 tysięcy osób. Można jednak powiedzieć, że to prawdziwa stolica przygody! Wrocław ma szeroką ofertę turystyczną, przystępną na każdą kieszeń.

Pytaliście kiedyś znajomych, w jakim mieście marzyłoby im się zamieszkać? Nie bez powodu jedną z często wymienianych opcji jest Wrocław. Stolica województwa dolnośląskiego przyciąga nie tylko zielenią, ale i siedmioma rzekami, wśród których króluje Odra. Oprócz tego w mieście znajdziemy wiele parków i bulwarów, pozwalających odpocząć blisko natury.

Wszystkie drogi prowadzą do... Wrocławia!

Mówimy serio - Wrocław jest świetnie skomunikowany z innymi miastami i aglomeracjami. Na przykład dojazd samochodem z Poznania dzięki drodze ekspresowej nr S5 zajmuje około 2 godziny i 30 minut. Do stolicy Dolnego Śląska szybko dojedziemy także pociągiem. Podróż na trasie Wrocław-Poznań zajmuje mniej więcej półtorej godziny.

Dzięki wyszukaniu dobrych połączeń kolejowych Poznaniacy mogą wybrać się nawet na jednodniowy wypad do Wrocławia! Wystarczy wsiąść w pociąg rano i wrócić późnym wieczorem. Mieszkańcy Poznania powinni odwiedzić stolicę województwa dolnośląskiego z uwagi na wspólną poniemiecką historię. Poza tym skoro Poznań ma koziołki, to chyba warto zobaczyć królujące we Wrocławiu krasnale?

Wrocław jest miastem przygody

Wrocław nie bez powodu po raz kolejny promuje się jako miasto przygody - nie tylko tej nadodrzańskiej czy rodzinnej, ale i rowerowej czy piwnej. Dane zresztą nie kłamią: w 2023 roku stolicę Dolnego Śląska odwiedziło blisko 6 milionów turystów! Władze miasta liczą jednak na przyjęcie w następnych latach znacznie większej liczby gości - nie tylko tych nowych, ale także tych odwiedzających Wrocław po raz kolejny.

Wrocław w tym roku znów z otwartymi ramionami zaprasza turystów do przeżycia niezwykłej przygody. Ale co spektakularnego można tam zobaczyć?

Co ciekawego można zobaczyć we Wrocławiu?

Taras Widokowy w Sky Tower

Jeśli chcesz zachwycić się panoramą miasta i okolic, punktem twojej wrocławskiej przygody obowiązkowo powinien być taras widokowy wieżowca Sky Tower, położony na wysokości aż 200 metrów. Na 49. piętro budynku wjeżdża się multimedialną windą, w której możesz podziwiać efektowne wizualizacje 3D.

Wrocławskie krasnale

To prawdziwa gratka dla tych, którzy uwielbiają łączyć podróżowanie z zabawą. We Wrocławiu co chwilę można natknąć się na charakterystyczne rzeźby krasnali. Myślisz, że uda ci się znaleźć je wszystkie? To spore wyzwanie, bo w stolicy Dolnego Śląska jest ich łącznie ponad 1000.

Panorama Racławicka

Główną atrakcją Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka z lat 1893-1984, upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Panoramiczny obraz olejny przedstawia jeden z epizodów wspomnianego powstania - zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa.

Ogród Japoński

Te wyjątkowe miejsce pozwala na chwilę przenieść się do kraju kwitnącej wiśni. W ogrodzie znajdziemy około 200 orientalnych gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Park przyciąga uwagę przede wszystkim architekturą, aranżacją i rzadką roślinnością. Jeśli uwielbiasz spacerować po ładnych miejscach, nie możesz pominąć tego ogrodu.

Aquapark we Wrocławiu

Wrocław zaprasza turystów do jednego z największych parków wodnych w Europie. Znajdziecie w nim nie tylko baseny rekreacyjne, ale i saunarium czy siłownię. Dzieciom z pewnością przypadną do gustu rozmaite atrakcje oraz wiele zjeżdżalni.

Największe oceanarium w Polsce

Afrykarium we wrocławskim ZOO jest połączeniem Afrykarium i Oceanarium. To właśnie w tym miejscu przeżyjecie prawdziwą przygodę, zwiedzając dwa niezwykłe światy: oceaniczny i Czarnego Lądu. Zobaczycie tam kilka stref, nawiązujących do tego, skąd pochodzą wybrane gatunki: Morze Czerwone, Afryka Wschodnia, Kanał Mozambicki, Wybrzeże Szkieletów oraz Dżungla nad rzeką Kongo.

Autor:

Hubert Wiączkowski