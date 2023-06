18 czerwca ruszy kompleksowy remont torowiska w ciągu ulicy Legnickiej. To największa inwestycja, jaką w tym roku MPK Wrocław przeprowadzi w ramach programu #TORYwolucja. Prace mają potrwać do września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łączny koszt inwestycji to ponad 17,2 mln zł. W jej ramach wrocławski przewoźnik m.in. wymieni ponad 1400 metrów toru pojedynczego szyn, wyremontuje perony przystankowe, zbuduje nowe odwodnienie, a także wymieni 26 słupów trakcyjnych.

Jak podkreślił prezes MPK Wrocław Witold Woźny, remont torowiska na ulicy Legnickiej to jedna z najważniejszych inwestycji przewidzianych w tym roku. Dzięki temu, że od 15 maja jeździmy nowo otwartą trasą przez Popowice, możemy teraz przystąpić do modernizacji tego kluczowego torowiska. Ta inwestycja jest dla nas ważna, bo każdej godziny ulicą Legnicką porusza się kilkadziesiąt tramwajów. Dzięki wyremontowaniu newralgicznego fragmentu od ulicy Zachodniej do Niedźwiedziej pojedziemy bez drgań, szybciej i bardziej komfortowo - powiedział.

Prace podzielone zostały na trzy etapy. Pierwszym i największym będzie modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Niedźwiedzią. W tym miejscu zostanie wymienionych ponad 1400 metrów toru pojedynczego szyn, 26 słupów trakcyjnych, a także kilometr sieci trakcyjnej.

Ponadto na całym odcinku Zachodnia - Niedźwiedzia, pomijając przejazdy drogowe i przejścia dla pieszych, MPK zabuduje torowisko roślinnością i wybuduje nowe odwodnienie. Zielone międzytorze zyska także przystanek tramwajowy Niedźwiedzia, a łączna powierzchnia nowej nawierzchni wyniesie 3558 metrów kwadratowych.

Kolejnym etapem będzie modernizacja przejazdów na skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z Kwiską i Małopanewską, wraz z wymianą rozjazdu na wysokości zajezdni nr V. Remont obejmie zabudowę betonową torowiska oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej. W następnej kolejności prace przeprowadzone zostaną także na skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z Milenijną, gdzie pojawi się zupełnie nowy rozjazd tramwajowy.

Prace zgodnie z umową mają potrwać do 9 września. MPK Wrocław przekonuje jednak, że wykonawca robót postara się oddać torowisko do użytku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Na czas trwania prac wyłączony z ruchu będzie fragment torowiska ulicy Złotoryjskiej (przystanek Dolmed) do ulicy Milenijnej.

Aby zachować możliwość podróży komunikacją zbiorową w zachodnie części Wrocławia, tramwaje pojadą nową trasą przez Popowice.

Zmiany dotyczyć będą wszystkich linii, które znajdują się w osi ulicy Legnickiej. Tramwaje linii 3, 10, 20, 23 i 31 zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach, a ich trasa będzie przebiegać nowym torowiskiem od ulicy Lotniczej i Milenijnej przez Popowice i Szczepin, włączając się w stały układ na Mostach Sikorskiego oraz Mostach Pomorskich. Tramwaje linii 33 zostaną natomiast skrócone do pętli Wrocławski Park Przemysłowy, do której będą kursowały w obu kierunkach przez plac Jana Pawła II i ulicę Legnicką.

Dodatkowo na trasie od placu Jana Pawła II do Pilczyc pojadą autobusy zastępcze linii 733. Częstotliwość ich kursowania to 4 minuty w szczycie i co około 5-6 minut w pozostałych godzinach.