Piorun uszkodził słynną fontannę. Jest nagranie

RMF24

Fontanna multimedialna przy wrocławskiej Hali Stulecia jest poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, na którym widać tę niebezpieczną sytuację.

Piorun uderzył w dysze głównego gejzera wodnego fontanny w sobotę 20 czerwca. Nikt nie został poszkodowany.

Incydent wywołał dużą awarię systemu lamp, na których opierają się pokazy fontanny multimedialnej.

Wiele z urządzeń zostało spalonych i wymaga wymiany. Ze względu na to, że Fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni - wyjaśnia Katarzyna Wienconek z biura prasowego Hali Stulecia.

Po awarii fontanny do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne. Z kolei pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie - część mechanizmów może być wyłączona.

Fontanna multimedialna przy wrocławskiej Hali Stulecia jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 4 czerwca 2009 roku.

Konstrukcja zajmuje powierzchnię bliską 1 ha. Na jej dnie umieszczono punkty świetlne, 300 dysz wodnych oraz 3 dysze ogniowe.