Pułkownik SBU skazany na dożywocie. Współpracował z Rosjanami

RMF24

Wrze w ukraińskich służbach. Na dożywocie za współpracę z rosyjskimi służbami został skazany pułkownik SBU Dmytro Koziura, o czym poinformował w czwartek prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko.

„Były szef Sztabu Centrum Antyterrorystycznego przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Dmytro Koziura został uznany za winnego zdrady stanu popełnionej w czasie obowiązywania stanu wojennego” – napisał w mediach społecznościowych Krawczenko.

Kim był skazany pułkownik SBU?

Wyjaśnił, że Koziura, który był zawodowym oficerem SBU, miał dostęp do tajemnic państwowych i odpowiadał za koordynację działań w zakresie zwalczania terroryzmu. Został zwerbowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji w marcu 2018 roku w Wiedniu. Pracował dla przeciwnika za pieniądze.

„Do jego zadań należało szpiegowanie stanowisk dowodzenia SBU oraz przekazywanie informacji o atakach na centra biznesowe, a także o liczbie rannych żołnierzy i cywilów. W latach 2024–2025 skazany systematycznie przekazywał informacje o skutkach ataków rakietowych na obiekty w Kijowie, miejscach dyslokacji jednostek SBU, dane dotyczące jednostek wojskowych, dokumenty służbowe oraz materiały analityczne” – ogłoszono w opublikowanym komunikacie.