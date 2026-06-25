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Pułkownik SBU skazany na dożywocie. Współpracował z Rosjanami

Opracowanie: Wczoraj, 25 czerwca (22:58)

Pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Dmytro Koziura otrzymał wyrok dożywocia za współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi – poinformował w czwartek prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko.

Pułkownik SBU skazany na dożywocie. Współpracował z Rosjanami
Żołnierz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, fot. Alena Solomonova /PAP
  • Pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Dmytro Koziura został skazany na dożywocie za zdradę stanu i współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
  • Koziura, były szef Sztabu Centrum Antyterrorystycznego SBU, został zwerbowany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa w 2018 roku i przekazywał tajne informacje za pieniądze.
  • W latach 2024–2025 dostarczał Rosjanom szczegółowe dane o atakach rakietowych, pozycjach SBU, liczbie rannych oraz dokumenty służbowe i analityczne.

Wrze w ukraińskich służbach. Na dożywocie za współpracę z rosyjskimi służbami został skazany pułkownik SBU Dmytro Koziura, o czym poinformował w czwartek prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko.

„Były szef Sztabu Centrum Antyterrorystycznego przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Dmytro Koziura został uznany za winnego zdrady stanu popełnionej w czasie obowiązywania stanu wojennego” – napisał w mediach społecznościowych Krawczenko.

Kim był skazany pułkownik SBU?

Wyjaśnił, że Koziura, który był zawodowym oficerem SBU, miał dostęp do tajemnic państwowych i odpowiadał za koordynację działań w zakresie zwalczania terroryzmu. Został zwerbowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji w marcu 2018 roku w Wiedniu. Pracował dla przeciwnika za pieniądze.

„Do jego zadań należało szpiegowanie stanowisk dowodzenia SBU oraz przekazywanie informacji o atakach na centra biznesowe, a także o liczbie rannych żołnierzy i cywilów. W latach 2024–2025 skazany systematycznie przekazywał informacje o skutkach ataków rakietowych na obiekty w Kijowie, miejscach dyslokacji jednostek SBU, dane dotyczące jednostek wojskowych, dokumenty służbowe oraz materiały analityczne” – ogłoszono w opublikowanym komunikacie.

Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina Rosja SBU

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