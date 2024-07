Kultowy neon "Dobry wieczór we Wrocławiu" znów wita podróżnych przed Dworcem Głównym. Jego naprawa trwała ponad 3 tygodnie.

Kultowy neon znów świeci / ZDiUM we Wrocławiu / Materiały prasowe

Kultowy neon "Dobry wieczór we Wrocławiu" znów mogą podziwiać podróżni przed Dworcem Głównym.



Neon wiosną tego roku przestał świecić. Bardzo wysłużone szklane rurki tworzące napis i postać straciły całkowicie szczelność, wypuszczając gaz zapewniający efekty świetlne.

Pierwsze prace przy naprawie neonu rozpoczęły się 5 lipca od demontażu szklanych elementów. Dotychczas punktowe naprawy wykonywano na miejscu, ale stare rurki tworzące napis oraz profil postaci były tak wysłużone i nieszczelne, że w grę wchodziło wyłącznie stworzenie nowych. Posłużyły jako wzór do obmiarowania i stworzenia rysunków technicznych - przekazała Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.



Neon musiał zostać wyremontowany przy użyciu starej technologii. Szklane rurki były ręcznie formowane, a następnie wykończane elektrodami. Wtedy dopiero można było wypełnić je szlachetnym gazem.



Wydmuchowanie i wyginanie szklanych rur to kluczowy etap w procesie tworzenia neonu. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, bo szkło to kruchy materiał. Przydają się bardzo umiejętności manualne i precyzja. (...) Nie zaszkodzi również cierpliwość, bo pewnych procesów nie można przyspieszyć - wskazał Robert Konopka z firmy KONO Magdalena Konopka, która wykonała remont.



Kultowy neon od ponad 50 lat wita podróżnych wychodzących z wrocławskiego Dworca Głównego. Podświetlane litery na zielonym tle z charakterystyczną postacią mężczyzny w kapeluszu i czerwonym kwiatem są zainstalowane na dachu budynku mieszkalnego przed dworcem PKP.

Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, natomiast sam neon nie miał formalnego właściciela ani zarządcy. Miasto zajęło się jego naprawą.



Remont kosztował 42 tys. zł. Trzeba było zużyć 80 mb szklanych rurek.

W piątkowy wieczór (26 lipca) neon ponownie rozbłysnął witając podróżnych przed Dworcem Głównym. Przez cały weekend są prowadzone testy neonu. Po nich będzie wiadomo, czy np. z żadnej rurki nie wycieka gaz.