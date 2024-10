Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych w Śródmieściu, Dolnym i Górnym Mokotowie, Wilanowie oraz Ursynowie. Jak przekazano, ma to związek z tym że wkrótce zostanie oddana do użytku nowa trasa tramwajowa do Wilanowa. Od dziś zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej wprowadzono również na Pradze.

Zdjęcie ilustracyjne / WTP Warszawa / Materiały prasowe Informację o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie przekazał stołeczny urząd miasta na swojej stronie internetowej. Zmiany w Śródmieściu, Dolnym i Górnym Mokotowie, Wilanowie oraz Ursynowie Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie dotyczą linii tramwajowych nr 14, 16, 19, a także autobusów linii nr 107, 108, 130, 131, 139, 163, 164, 192, 200, 239, 251, 263, 264, 339, 379, 501, 517, 518, 519, 520, 522, a także E-2, 724 oraz 742. Szczegóły zmian dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Jak przypomina warszawski urząd miasta, tramwaj do Wilanowa to jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. "Trasa o długości 6,5 km połączy intensywnie rozbudowującą się w ostatnich latach część Wilanowa oraz osiedla zlokalizowane wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej z trasą wzdłuż ulicy Puławskiej i Marszałkowskiej. Otwarcie nowej trasy usprawni komunikację w południowej części miasta" - podaje magistrat. Zmiany na warszawskiej Pradze Ważne informacje dotyczące zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej dotyczą także mieszkańców warszawskiej Pragi. Jak przekazała reporterka RMF FM Anna Zakrzewska, po kilku tygodniach remontu tramwaje linii nr 9 i 24 znów jeżdżą z mostu Poniatowskiego prosto aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Oznacza to, że od dziś przestają kursować autobusy linii zastępczej Z9. Wciąż jednak będą trwały prace przy wlocie ul. Międzynarodowej. Robotnicy zajęli teraz lewe pasy oby jezdni alei Waszyngtona. Kierowcy będą teraz jeździć wcześniej zamkniętymi prawymi pasami przylegającymi do torowiska, a wyjazd z obu odcinków ul. Międzynarodowej na aleję Waszyngtona będzie możliwy tylko w prawo. Tramwaje powróciły także na ul. Kawęczyńską - linie nr 7 i 13 po trwającej tam wymianie zużytych torów od dziś znów dojeżdżają do pętli Kawęczyńska Bazylika. Zobacz również: Okręty USA i Kanady w Cieśninie Tajwańskiej, a w Pekinie wściekłość

