Od poniedziałku, 14 października pasażerowie komunikacji miejskiej w Łodzi muszą się liczyć ze sporymi zmianami. Wiele linii zmieni swój rozkład jazdy, niektóre wrócą na swoje stare trasy. Pojawią się też nowe połączenia.

MPK w Łodzi uruchamia po przerwie linie tramwajowe 7 i 17

Po zakończeniu trzech dużych remontów w Łodzi, od poniedziałku (14 października) wracają tramwaje linii 17 i niemal zapomniana już linia 7, która po pięciu latach wraca na trasę z Widzewa do starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

"Siódemka" będzie kursować z Widzewa (Augustów) przez Rokicińską, Puszkina, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza i Piłsudskiego do Piotrkowskiej Centrum, by przez Kościuszki i Zachodnią, a następnie Legionów i Cmentarną dotrzeć do Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej.



Do najstarszej łódzkiej nekropolii tramwaj przestał kursować pięć lat temu, a powodem był fatalny stan torowiska na ul. Legionów i Cmentarnej, który zarażał bezpieczeństwu.





Linia 17 (zawieszona od marca 2024 r.) będzie kursować od krańcówki Chocianowice Ikea ulicami: Pabianicką, Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Gdańską, Legionów, pl. Wolności, Pomorską do pętli przy zajezdni MPK Telefoniczna



Zakończyły się prace torowe na ul. Pabianickiej (most na rzece Ner) i ul. Cmentarnej oraz budowa wiaduktu nad linią kolejową na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Dzięki temu od poniedziałku (14 października) zmieniają się trasy tramwajów 3, 5, 11, 16, 19, 41, oraz autobusów 57, 64, 75, 86, 96, zastępczego Z7.

Od poniedziałku zmienią się trasy także innych linii tramwajowych



Linia 3 z Ronda Powstańców 1863 r. wróci na swoją regularną trasę na Chojny (Kurczaki) przez ul. Łagiewnicką, Dolną, Zgierską, Zachodnią, Kościuszki, Piotrkowską, i Rzgowską.





Linia tramwajowa 5 z Teofilowa będzie kursować na Radiostację przez Limanowskiego, Zgierską, pl. Kościelny, Franciszkańską, Kilińskiego, Dworzec Fabryczny, P.O.W. i Narutowicza.





Linia 11 wraca na swoją stałą trasę z Helenówka do Chocianowic przez Zgierską, Zachodnią, Kościuszki, Piotrkowską i Pabianicką.





Linia 16 z krańcówki Kochanówka pojedzie trasą: Aleksandrowska, Limanowskiego, Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Politechniki, Pabianicka, pl. Niepodległości, Rzgowska, Dąbrowskiego do stacji PKP Łódź Dąbrowa.





Linia 19 będzie kursować z podziałem na dni robocze oraz soboty i święta. Od poniedziałku do piątku trasa "dziewiętnastki" prowadzić będzie z Helenówka ulicami Zgierską, Zachodnią, Kościuszki, Piotrkowską, Pabianicką, Paderewskiego, Rzgowską do krańcówki Chojny (Kurczaki). W soboty, niedziele i święta trasa będzie skrócona do pl. Niepodległości (Górniak).



Linia 41 wróci na swoją trasę z Pabianic (ul. Wiejska) do pl. Niepodległości w Łodzi.

Zmiany na liniach autobusowych



Linia autobusowa 57 z pętli Karpacka (Piastów/Kurak) na Marysin (Stadion) będzie znów kursowała swoją normalną trasą Paderewskiego, Pabianicką i Wólczańską do Brzeźnej i dalej jak dotychczas.





Autobus 64A z Zachodniej (Limanowskiego) pojedzie trasą: Zachodnia, Zgierska, Bałucki Rynek, Zawiszy Czarnego, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Wałowa, Widzewska, Lodowa, Przybyszewskiego, Mechaniczna, Maciejewskiego, Papiernicza do pętli Cmentarz Zarzew.



W kierunku przeciwnym autobus będzie kursował trasą: Przybyszewskiego, Lodowa, Widzewska, Wałowa, Rokicińska, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Krokusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Organizacji WiN, Bałucki Rynek, Limanowskiego, Zachodnia (Limanowskiego).





Autobusowa linia 86 z Retkini pojedzie trasą: Kusocińskiego, Popiełuszki, Maratońską, Waltera Janke, Bandurskiego, Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Zieloną, Gdańską, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Uniwersytecką do Dworca Fabrycznego. W przeciwnym kierunku trasa przebiega ulicami Narutowicza, Wschodnią, Jaracza, Więckowskiego do Gdańskiej i dalej na Retkinię (Kusocińskiego).



Od 14 października zmienią się też rozkłady jazdy linii MPK: 1, 2, 6, 14, 15, 18, 45, 59, 63, 65AB, 68, 76, 99 i Z13. W związku z powrotem na trasę linii 11, nie będzie już kursować autobusowa linia zastępcza Z11.