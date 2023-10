Ważne informacje dla pasażerów komunikacji publicznej. Dziś na ulice Warszawy wyjadą kolejne tramwajowe i autobusowe linie cmentarne.

Tramwaje, mimo że jest niedziela, kursują dzisiaj zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Dzięki temu więcej kursów mają tramwajowe linie cmentarne. Można nimi dojechać między innymi z placu Narutowicza na Cmentarz Bródnowski.

W okolicy warszawskich cmentarzy od tego weekendu działają też nowe, dodatkowe przystanki autobusowe. Tak jest przy Cmentarzu Południowym i przy bramie głównej Cmentarza Północnego.

Oto trasy działających w czasie tego weekendu tramwajowych linii cmentarnych:

C1: ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - PKP WOLA (WOLSKA);

ANNOPOL - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - al. Solidarności - Wolska - PKP WOLA (WOLSKA); C4: ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - Marszałkowska - Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - PL.NARUTOWICZA;

C6: ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Wolska - PKP WOLA (WOLSKA);

Linie autobusowe

Autobusowa linia nr C09 z pętli Metro Młociny pojedzie następującą trasą: drogą na tyłach parkingu P+R MŁOCINY, Zgrupowania AK "Kampinos", Nocznickiego, Wólczyńską, Opłotek, Palisadową, Wóycickiego, do bramy głównej cmentarza Północnego. Natomiast w drugą stronę ulicami: Wóycickiego, Wólczyńską, Nocznickiego, zawrócenie na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza do pętli Metro Młociny.

Autobusy linii nr C11 łączącej Cmentarz Powązkowski z Bródnowskim, pojadą trasą: Cmentarz Powązki Wojskowe, Ficowskiego, Powązkowska, Okopowa, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty, zawrócenie na rondzie Matki Teresy z Kalkuty/Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, Cmentarz Bródnowski (Balkonowa). Natomiast w stronę Powązek pojadą ulicami: Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, rondo Żaba, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Okopowa, Powązkowska.

Linia nr C13 będzie kursowała na trasie: Cmentarz Bródnowski (Balkonowa), Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, rondo Żaba, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, rondo Zgrupowania AK "Radosław", al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Żeromskiego, Wólczyńska, Opłotek, Palisadowa, Wóycickiego do bramy głównej Cmentarza Północnego. A w kierunku Bródna: Wóycickiego, Wólczyńska, Żeromskiego, Słowackiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty, zawrócenie na rondzie Matki Teresy z Kalkuty/Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, Cmentarz Bródnowski (Balkonowa).