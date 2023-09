Przegląd najlepszych spektakli dla młodych w Krakowie. Kinowa premiera dreszczowca na podstawie powieści Agathy Christie i polskiej komedii o teściach. Koncerty gwiazd i początkujących artystów w Łodzi. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Maja Ostaszewska na planie filmu "Teściowie 2" / fot. Estera Świętosławska / Materiały prasowe

Mała Boska Komedia

Przegląd najlepszych, najgłośniejszych i najciekawszych spektakli dla dzieci i młodzieży zaczyna się 10 września w krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa. Jednym z motywów łączących wszystkie spektakle festiwalu Mała Boska Komedia jest przekraczanie granic. "To niezwykła moc teatru, że nie opuszczając teatralnej sceny, możemy przenosić się w inne światy" - piszą organizatorzy.

Teatr zaprosił młodych widzów na wyprawy do Pacanowa, Tajemniczego ogrodu, Zamku Króla Zwierząt, na Wyspę Jadłonomię, a dla nieco starszych młodych widzów ma zaproszenie do krainy Kolorowych Snów. Przegląd potrwa do 19 listopada.

"Duchy w Wenecji"

Dreszczowiec "Duchy w Wenecji" powstał na podstawie powieści Agathy Christie "Wigilia Wszystkich Świętych". Film wyreżyserował zdobywca Oscara Kenneth Branagh i jednocześnie wystąpił w roli słynnego detektywa Herkulesa Poirota.

Akcja filmu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w Wenecji w wigilię Wszystkich Świętych. Herkules Poirot, bierze udział w seansie spirytystycznym, który odbywa się w popadającym w ruinę pałacu. Kiedy jeden z uczestników spotkania zostaje zamordowany, detektyw będzie zmuszony rozwiązać zagadkę jego śmierci.

W obsadzie są Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio i Michelle Yeoh. Film do polskich kin wejdzie 15 września.

"Teściowie 2"

Również 15 września do kin wejdzie film "Teściowie 2". To kontynuacja komediowego hitu o rodzicach niedoszłych państwa młodych. W obsadzie ponownie znaleźli się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz oraz Ewa Dałkowska. Dołączyli do nich Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński. Za reżyserię odpowiada Kalina Alabrudzińska.

Izabela Kuna i Adam Woronowicz na planie filmu "Teściowie 2" / Estera Świętosławska / Materiały prasowe

Bardzo lubię komedie. Uważam, że te inteligentne nie ogłupiają, tylko dają oddech. Dystans. Śmiech jest jak lekarstwo, wentyl dla napięć, stresów - mówi Maja Ostaszewska. W tej części jest bardzo dużo o hipokryzji, o niedawaniu sobie prawa do tego, żeby po prostu być sobą - dodaje aktorka. Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski.

Great September

Wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Takie jest hasło łódzkiego festiwalu Great September. Jego ideą jest integracja i promocja polskiego środowiska muzycznego.

Koncerty największych polskich gwiazd i najciekawiej zapowiadających się debiutantów zaczną się 14 września. Wystąpią m.in Baranovski, Alicja Majewska, Vito Bambino i Bitamina, Daria Zawiałow i Mrozu.

Karnety na festiwal, obejmujące wstęp na wszystkie koncerty oraz dodatkowe atrakcje. Główna scena Great September będzie niebiletowana i dostępna dla wszystkich fanów dobrej muzyki. Oprócz tego czekają na nich liczne warsztaty, panele i spotkania.