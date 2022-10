1 listopada na stołeczne nekropolie, jak co roku, najsprawniej będzie dotrzeć komunikacją miejską. W okolicach cmentarzy to właśnie autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą miały priorytet. Część ulic w rejonie miejsc spoczynku zostanie zamknięta, inne zmienią się w parkingi. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące dnia Wszystkich Świętych w stolicy.

Powązki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Godziny otwarcia

Cmentarz Komunalny Północny, Cmentarz Wojskowy - Powązki i Cmentarz Komunalny Południowy:

w dniach od 28 do 31 października oraz w dniu 2 listopada od godz. 6 do 20 .

W razie potrzeby - jeżeli ruch na cmentarzu będzie się utrzymywał po godz. 20 - czas otwarcia cmentarza może być wydłużony;

. W razie potrzeby - jeżeli ruch na cmentarzu będzie się utrzymywał po godz. 20 - czas otwarcia cmentarza może być wydłużony; w dniu 1 listopada od godz. 6 "do ostatniego odwiedzającego" cmentarz.

W dniach od 29 października do 2 listopada będzie obowiązywał zakaz wjazdu samochodem na teren cmentarzy komunalnych dotyczący wszystkich osób odwiedzających cmentarz.

Zamknięte ulice

W rejonie cmentarzy będą wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Na niektórych ulicach, w sąsiedztwie nekropolii, ograniczony zostanie przejazd samochodów indywidualnych. Poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu - wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała policja. Poniżej przedstawiamy informator drogowy.



We wtorek, 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice: Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Okopowej do Duchnickiej (będzie można pojechać z ul. Krasińskiego do Tatarskiej; wyjazd z ul. Piaskowej będzie możliwy tylko na ul. Burakowską i dalej do al. Jana Pawła II), zachodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Ochoty) od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza (od ul. Anielewicza możliwy będzie dojazd do ulic Spokojnej i Kolskiej - na zamkniętej jezdni wprowadzona zostanie możliwość ruchu w obu kierunkach), wschodnia jezdnia ul. Okopowej (w kierunku Żoliborza) od ul. Anielewicza do ronda Zgrupowania AK "Radosław" (możliwy będzie tylko dojazd do miejsc parkingowych wyznaczonych na jezdni, objazd do ronda Zgrupowania AK "Radosław" zostanie poprowadzony al. Jana Pawła II).

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Elbląskiej od ul. Przasnyskiej do Krasińskiego (w stronę ul. Krasińskiego),

Krasińskiego od ul. Elbląskiej do Broniewskiego (w stronę ul. Broniewskiego),

Duchnickiej od ul. Przasnyskiej do Powązkowskiej (w stronę ul. Powązkowskiej),

Przasnyskiej od ul. Rydygiera do Duchnickiej (w stronę ul. Duchnickiej),

Tatarskiej i Ostroroga od ul. Powązkowskiej do Wawrzyszewskiej (w stronę ul. Wawrzyszewskiej),

Ostroroga od Sołtyka do Wawrzyszewskiej (w kierunku ul. Wawrzyszewskiej),

Wawrzyszewskiej od św. Stanisława do Okopowej (w kierunku ul. Okopowej),

św. Stanisława (w kierunku ul. Okopowej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Powązkowskiej od ul. Rydygiera do Burakowskiej,

Elbląskiej przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego,

Przasnyskiej od Rydygiera do Duchnickiej,

Krasińskiego od ul. Elbląskiej do Broniewskiego,

Obozowej (po południowej stronie ulicy pomiędzy ul. Wawrzyszewską a Płocką).

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy pl. Niemena a ul. Krasińskiego), Okopowej (jezdnia w kierunku Żoliborza od ul. Anielewicza do ul. Dzikiej), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga. W dniach 22-23 października i 29 października - 1 listopada zamknięty będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (przy ul. Ostrowieckiej).

Dodatkowe linie

We wtorek 1 listopada na warszawskie ulicy wyjadą autobusy i tramwaje 25 dodatkowych linii - niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach 29, 30 i 31 października oraz 2 listopada między godziną 9.00 a 17.00, natomiast 1 listopada między 7.00 a 19.00.

Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego wtorek, 1 listopada te autobusy będą jeździły w godz. 7.00 - 21.00. Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

Uruchomione zostaną także dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy, a przystanki autobusowe "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, w tych dniach będą obowiązywały jako stałe - autobusy będą się na nich zatrzymywały bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby przez pasażerów.

Komunikacja miejska

W dzień Wszystkich Świętych, będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C22, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81 C84, C88, C89, C90. Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów - większość linii cmentarnych będzie kursowało z częstotliwością 3-5 minut.

Najczęstszą linią będzie C09 - autobusy, węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego, będą się podstawiać nawet co 1 minutę.

Autobusy linii C84, kursujące między placem G. Narutowicza a Cmentarzem Północnym, będą kursowała co ok. 2 minuty - do obsługi tylko tej jednej linii zaplanowano 60 autobusów.

Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2.

W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1400 autobusów i 300 tramwajów.

Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze. Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 26, 110, 115, 142, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 409, 709, 727, 737.

Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsłużone przez pojazdy o większej pojemności. Zmienionymi trasami w rejonie cmentarzy pojadą linie 103, 114, 120, 122, 139, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 213, 251, 500, 724, 727, 737, 739, 742, L39, L38. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu.

Dojazd Warszawskim Transportem Publicznym do warszawskich nekropolii

Cmentarz Bródnowski

ulica św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 156, 160, 169, 500 - do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej)

ulica św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25

ulica Chodecka: 112, 126, 145, 156, 169, 500, (C56, 114 - do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej)

Cmentarz Północny

Brama Główna (ulica K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181

Brama Południowa (ulica Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

Brama Zachodnia (ulica Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

Powązki

Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C90, M1 i C22, 180 (C70, 409 - do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego), 191

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C90, M1 i C22, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 - do ul. Okopowej), 191

Pozostałe cmentarze: