Akcja dotycząca zniczy do ponownego użycia, a także specjalne pojemniki na elektroodpady czy plastikowe wkłady - te informacje o odpadach wyrzucanych w dniu Wszystkich Świętych przypomina poznański urząd miasta. Dwa z poznańskich cmentarzy - na Junikowie i na Miłostowie - oferują również seniorkom i seniorom bezpłatną pomoc w porządkowaniu grobów bliskich.

Sztuczne kwiaty, wstążki i inne plastikowe ozdoby powinny trafić do czarnego pojemnika / UM Poznań /

Urząd Miasta Poznania przypomina o tym, do których pojemników powinny być wyrzucane odpady z cmentarzy.

plastikowe wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty i wstążki, znicze ceramiczne, doniczki po kwiatach, uszkodzone szklane znicze - wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane; trafią one do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jako paliwo alternatywne;

- wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane; trafią one do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jako paliwo alternatywne; ozdoby i znicze na baterie powinny trafić na Gratowiska albo do punktów odbioru elektroodpadów - pamiętajmy, by baterie wyrzucić osobno do przeznaczonych na nie pojemników;

powinny trafić na Gratowiska albo do punktów odbioru elektroodpadów - pamiętajmy, by baterie wyrzucić osobno do przeznaczonych na nie pojemników; rośliny doniczkowe, kwiaty cięte i trawa - wyrzucamy do pojemników na bioodpady, staną się składnikiem kompostu; wyrzucamy je bez ziemi i bez doniczek.

Znicze do ponownego użycia

Na poznańskich cmentarzach funkcjonują punkty, w których można udostępniać innym osobom niezniszczone szklane znicze. Przed ich pozostawieniem należy usunąć plastikowy wkład. Każda nekropolia ma kilka takich punktów - podaje poznański magistrat.

Znicze do ponownego użycia / UM Poznań /

Regały są zlokalizowane przy wypożyczalniach sprzętu ogrodowego, przy wejściach oraz w okolicy głównych ciągów komunikacyjnych.

W Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania funkcjonuje wyszukiwarka zawierająca zestawienie osób zmarłych i lokalizację grobów. To narzędzie, które pozwala na szybkie zlokalizowanie i dotarcie do miejsca spoczynku osób bliskich. Link do wyszukiwarki - http://sip.geopoz.pl/sip/cmentarze/raport

Dwa z poznańskich cmentarzy - na Junikowie i na Miłostowie - oferują również seniorkom i seniorom bezpłatną pomoc w porządkowaniu grobów bliskich. Więcej informacji o tej usłudze można znaleźć TUTAJ.