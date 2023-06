Dużo zmian na ulicach czeka dzisiaj kierowców i mieszkańców Warszawy. Powód to zawody triathlonowe i kolejne remonty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsze zmiany pojawiły się o 7:45 na ulicy Płochocińskiej w Warszawie. Właśnie tamtędy uczestnicy triathlonu przejadą na rowerach.

W czasie wyścigu rowerowego wyłączone z ruchu będą ulice:

Płochocińska, w godzinach 7:45-14:30, na odcinku od granicy miasta do ulicy Szamocin na całej szerokości jezdni, dalej do ulicy Marywilskiej wyłączona będzie tylko jezdnia w kierunku granicy miasta , natomiast od ulicy Marywilskiej do Modlińskiej znów zamknięta będzie cała szerokość jezdni. Ten fragment trasy będzie można objechać jadąc Trasą Toruńską do ulicy Modlińskiej;

, natomiast od ulicy Marywilskiej do Modlińskiej znów zamknięta będzie cała szerokość jezdni. Ten fragment trasy będzie można objechać jadąc Trasą Toruńską do ulicy Modlińskiej; Modlińska, w godzinach 8:00-15:00, połowa jezdni (w kierunku Legionowa); kierowcy jadący od strony Pragi będą kierowani na wiadukty nad ulicą Płochocińską, a także nad skrzyżowaniem z al. Kuklińskiego; kierowcy nie będą mogli skręcić w ulicę Ekspresową, ani z niej wyjechać na Modlińską ;

; aleja Kuklińskiego oraz jezdnia mostu Skłodowskiej-Curie w kierunku Bielan, w godzinach 8:00-15:00; osoby jadące od strony Legionowa nie będą mogły wjechać na przeprawę , a zjeżdżający z mostu będą kierowani w prawo, w stronę Pragi; na most nie będzie można wjechać także z ulicy Myśliborskiej;

, a zjeżdżający z mostu będą kierowani w prawo, w stronę Pragi; na most nie będzie można wjechać także z ulicy Myśliborskiej; Wisłostrada w kierunku Mokotowa (zachodnia jezdnia ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie), w ramowych godzinach 8:00-15:30; kierowcy jadący ulicą Pułkową będą mogli pojechać wyłącznie w stronę ulic Marymonckiej; nie będzie możliwości wjazdu na Wisłostradę (w stronę Mokotowa) z ulic: al. Wittek, Gwiaździstej, al. Armii Krajowej, mostu Grota-Roweckiego, Krasińskiego, Wenedów, Sanguszki, Grodzkiej, Nowy Zjazd, Karowej.

Na ulicy Sanguszki zawodnicy odstawią rowery i rozpoczną bieg ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i po zwrotce na wysokości pomnika Mikołaja Kopernika wrócą tą samą drogą w rejon ulicy Zakroczymskiej, gdzie znów zawrócą. Triathloniści w formule 5150 będą mieli do pokonania dwie, a na dystansie 70.3 aż cztery takie pętlę. Na ostaniem okrążeniu zawodnicy zbiegną ulicą Sanguszki do mety w Multimedialnym Parku Fontann.

Zmiany dla rowerzystów i pieszych przy Dworcu Zachodnim

Kolejarze modernizujący Dworzec Zachodni wrócą dzisiaj na miejsce, by dokończyć prace w tunelach al. Prymasa Tysiąclecia. Na pierwszy ogień idzie korytarz dla pieszych i rowerzystów. Zostanie on zamknięty w niedzielę, 11 czerwca, ok. godziny 17.00. Spacerowicze i cykliści będą kierowani do sąsiedniego tunelu, ale kierowcy jadący w kierunku Wolskiej nadal będą mieli trzy pasy ruchu.

Korytarz dla pieszych i rowerzystów w al. Prymasa Tysiąclecia przy Dworcu Zachodnim będzie niedostępny przez około miesiąc. W zamian kolejarze urządzą ciąg pieszo-rowerowy na jezdni we wschodnim tunelu. Kierowcy jadący w kierunku ulicy Wolskiej będą mieli tu do dyspozycji jeden pas o szerokości 3,5 m. Pozostałą częścią drogi będą poruszali się niezmotoryzowani.

Dodatkowy pas dla kierowców zostanie wytyczony w środkowym tunelu. Będą tu teraz dwa pasy - jednym będą poruszali się, tak jak dotychczas, kierowcy wyjeżdżający z tunelu od Alej Jerozolimskich (od strony Ursusa), a drugim właśnie jadący z centrum i z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W kolejnym etapie kolejarze zajmą zachodni tunel, czyli ten, którym kierowcy jadą w kierunku Alej Jerozolimskich. Roboty w tym miejscu planowane są w wakacje.