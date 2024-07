Na Kercelaku i na przejeździe u zbiegu ulic Okopowej i Chłodnej w poniedziałek (29 lipca) rusza remont. Na kierowców czekają utrudnienia. Komunikacja miejska pojedzie inaczej - poinformował stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W poniedziałek (29 lipca) rozpoczną się prace remontowe na Kercelaku i na przejeździe u zbiegu ulic Okopowej i Chłodnej.



Zamknięta zostanie centralna część skrzyżowania Okopowej z aleją "Solidarności". Dla kierowców oznacza to brak skrętu z alei "Solidarności" w Okopową. Od strony alei Jana Pawła II będą trzy pasy prosto, a od Wolskiej dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w stronę Grzybowskiej.





Na Okopowej z obu kierunków będzie jeden pas do jazdy prosto i dwa do skrętu w prawo. Oznacza to, że od strony Żoliborza nie będzie skrętu w stronę alei Jana Pawła II, a od Grzybowskiej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia.



Objazd utrudnień wyznaczono aleją Jana Pawła II i Prostą. Do skrętu w kierunku alei będą zachęcały tablice informacyjne ustawione już przy Dzikiej. Można także pojechać aleją "Solidarności" i Wolską, żeby zawrócić przy Sokołowskiej i dalej Płocką, Kasprzaka i Towarową.



Zamknięty zostanie też przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Towarowej z Chłodną i Wolską. Wyjazd z dwóch ostatnich będzie tylko w prawo. Okopowa i Towarowa będą miały po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Dodatkowo staną znaki zakazujące skrętu w lewo. Do ulicy Wolskiej można dojechać Kasprzaka i Karolkową, a do Chłodnej - aleją "Solidarności" i Żelazną.