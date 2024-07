Tramwaje nie pojadą m.in. ul. Spacerową i Puławską. Wszystko przez kolejny etap prac związanych z budową tramwaju do Wilanowa. Utrudnienia dla pasażerów potrwają do 1 września.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Od 29 lipca do 1 września tramwaje linii 4, 10, 11, 18 nie będą kursować - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Powód? Kolejny etap prac związanych z budową tramwaju do Wilanowa.



"Kursowanie linii: 31, 74, 78, 118, 131, 138, 217, 218, N37 i Z-4 w dniach 29 lipca - 1 września odbywać się będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.



Tramwaje linii 31 pojadą od PKP Służewiec ulicami Woronicza i Puławską do pętli Wyścigi. Z kolei linia 218 pojedzie ul. Woronicza.



Uruchomiona zostanie linia zastępcza 74 na trasie: Nowe Bemowo/Cm. Wolski, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Targowa, 11 Listopada, Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Annopol, Żerań Wschodni.



Kolejna linia zastępcza 78 będzie kursowała na trasie: Os. Górczewska, Górczewska, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, Andersa, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska i Żerań FSO.



Tramwaj linii Z-4 będzie kursował na trasie: pl. Konstytucji, Waryńskiego (powrót: Marszałkowska), Puławska, Metro Wilanowska.

Dla linii: 100, 131, 519, 522, 525, N25, N31, N37 i N81 w kierunku krańca Dw. Centralny zamiast przystanku Pl. Konstytucji 02 obowiązuje przystanek Pl. Konstytucji 08.



Dla kursów skróconych linii 522 w zamian za zawieszony przystanek Pl. Konstytucji 10 obowiązuje przystanek Pl. Konstytucji 02 razem z linią Z-4. Dla linii 217 zamiast przystanku Metro Wilanowska 15 obowiązuje przystanek Metro Wilanowska 14.

To nie koniec utrudnień dla mieszkańców Mokotowa. Skrzyżowanie Rakowieckiej z Wiśniową zostanie zamknięte od poniedziałku 29 lipca.



Do budynków po północnej stronie Wiśniowej kierowcy dojadą od ul. Batorego. Na odcinku od Narbutta do Rakowieckiej będą dwa kierunki ruchu. Z Rakowieckiej będzie można tu dojechać jednokierunkowym fragmentem Kazimierzowskiej i Narbutta. Inna droga poprowadzi ul. Madalińskiego i Kazimierzowską z ruchem dwukierunkowym.



Z kolei dojazd do Urzędu Dzielnicy Mokotów i budynków przy Rakowieckiej między Wiśniową a Sandomierską oraz przy skrzyżowaniu z Puławską będzie odbywał się ulicami Narbutta lub Madalińskiego i Sandomierską. Wyjazd odbywać się będzie Starościńską i Rejtana do Sandomierskiej.