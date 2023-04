Zmiana organizacji ruchu

Wraz z udostępnieniem kierowcom całego odcinka S7 Warszawa - Grójec wprowadzono zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy. Do tej pory kierowcy chcący jechać w kierunku Radomia, Kielc, Krakowa i dalej na południe odbijali od obwodnicy na węźle Opacz lub wyjeżdżając ze stolicy przedłużeniem Al. Jerozolimskich jechali na wprost od węzła Salomea. Teraz S7 na południe prowadzi od węzła Warszawa Lotnisko i jest przedłużeniem krótkiego odcinka S79 od węzła na ul. Marynarskiej.

Trasa S7 / Leszek Szymański / PAP

Północ i południe połączone

Droga ekspresowa S7 połączy północ i południe Polski. Trasa ta, biegnąca od portów Trójmiasta, przez Warszawę i Kraków, jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych naszego kraju. Dzięki udostępnieniu do ruchu odcinka Lesznowola - Tarczyn kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do ruchu blisko 19 km tej trasy od Moczydła do Miechowa. W realizacji są kolejne dwa odcinki Miechów - Szczepanowice (5,3 km) i Widoma - Kraków Nowa Huta (18,3 km). Cała droga ekspresowa z Warszawy do Krakowa będzie ukończona w 2024 r.