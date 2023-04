Noc z piątku na sobotę

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i postępujące od południowego zachodu w głąb kraju opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr opady śniegu.

Temperatura minimalna -2 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Sobota 29.04

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południu i południowym zachodzie. Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej jedynie miejscami wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr porywisty.

Niedziela 30.04

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a w dzień od północnego zachodu będzie rozbudowywać się wyż i pojawi się wiele rozpogodzeń. Opady deszczu wystąpią głównie w południowo-wschodniej połowie kraju.

Temperatura minimalna w nocy od 3 st. C na Pomorzu do 9 st. C lokalnie na południu. Najniższa temperatura prognozowana jest nad morzem- około 8 st. C, a na pozostałym obszarze wzrośnie do 14-16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Poniedziałek 1.05

Poniedziałek dość słoneczny, po południu od zachodu zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Nie spodziewamy się jeszcze opadów.

Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie (z przygruntowymi przymrozkami do -3 st. C) do 6 st. C na południu. Temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale od 15 st. C do 18 st. C, ale nad morzem będzie chłodniej - około 11 st. C. Wiatr słaby, z powodu przetaczającego się nad nami wyżu stopniowo skręci na kierunki wschodnie.