"Niech każdy robi swoje - w sposób najlepszy, jak potrafi" - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Urszula Pasławska, odnosząc się do organizowanego w niedzielę w Warszawie Marszu Miliona Serc. Wiceprezeski PSL-u w stolicy Polski wówczas nie będzie. "Będę w Olsztynie, następnie jadę do Szczytna - mam duże spotkania z wyborcami" - poinformowała.

Urszula Pasławska / Piotr Szydłowski / RMF FM

W niedzielę w Warszawie politycy Platformy Obywatelskiej organizują Marsz Miliona Serc. W wydarzeniu nie wezmą udziału liderzy Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy w weekend spotkają się z wyborcami. Na identyczny krok zdecydowała się Urszula Pasławska, jedynka Trzeciej Drogi w Olsztynie.

"W niedzielę o godz. 12:00 będę w Olsztynie, następnie jadę do Szczytna - mam duże spotkania z wyborcami" - poinformowała.

Na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, czy przekaz ze spotkań w mniejszych i większych miejscowościach będzie mocniejszy, niż ten z ulic Warszawy, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego odparła, żeby "każdy robił swoje".

"(Jesteśmy) dwa tygodnie przed wyborami. Po pierwsze, nie można lekceważyć wyborców, którzy mają umiarkowane poglądy, nie chcą głosować na PiS i też nie przeskoczą z jednego bieguna na drugi, tzn. nie będą głosować na PO. Ja patrzę na to w ten sposób - my się uzupełniamy, konkurujemy o różne elektoraty, mamy różne programy, dajemy pełną ofertę obywatelom, również wspólnie. Niech każdy robi swoje. (...) Nie dopuśćmy do tego, żeby - tak jak po marszu 4 czerwca - Konfederacja się nieprawdopodobnie wzmocniła. (...) To za duże ryzyko na dwa tygodnie przed wyborami" - powiedziała.

Tematem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 były również wewnętrzne sondaże. Donald Tusk ujawnił we wtorek wyniki takiego badania; powiedział, że "szansa (na zwycięstwo w wyborach) jest na wyciągnięcie ręki, ale nic nie jest rozstrzygnięte". Pasławska poinformowała, że wewnętrzne sondaże Trzeciej Drogi wskazują, iż koalicja Polski 2050 i PSL-u jest ponad progiem i to "zdecydowane".

"Sondaże wskazują, że mamy między 11 a 13 proc. Przypominam też, że jesteśmy - jako PSL - formacją, która od 30 lat przez wszystkie sondażownie jest permanentnie niedoszacowana, w związku z czym ten wynik może być zdecydowanie lepszy. Zresztą czuję to również osobiście, kiedy spotykam się z wyborcami na Warmii i Mazurach. Widać potrzebę zmian, ale też widać, że ludzie oczekują spokoju i normalności" - podkreśliła.

