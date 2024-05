Lublin po raz kolejny włącza się w międzynarodową akcję "Miasta na niebiesko", zorganizowaną w związku z obchodzonym w maju Światowym Dniem Nadciśnienia Płucnego. Z tej okazji dzisiaj (5.05) iluminacja Placu Litewskiego oraz Areny Lublin zmieni kolor na niebieski.

Iluminacja Placu Litewskiego w Lublinie / UM Lublin /

Lublin kolejny już rok, w geście solidarności z osobami cierpiącymi na nadciśnienie płucne, włącza się w akcję "Miasta na niebiesko". Symboliczne podświetlenie w tym kolorze wspólnych przestrzeni ma na celu zwrócenie uwagi mieszkanek i mieszkańców miast na całym świecie na tę rzadką chorobę. To bardzo ważne, by zwiększać świadomość społeczną na jej temat. Pozwoli to na większą i szybszą jej wykrywalność oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia - mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

W geście solidarności z osobami chorymi na nadciśnienie płucne oraz ich rodzinami, w niedzielę 5 maja od godziny 20.20 do godziny 2.00 w nocy na niebiesko zaświeci się iluminacja Placu Litewskiego.

Kolor zmienią "Baobab", donice kasztanowców znajdujących się wzdłuż budynku poczty oraz fontanny multimedialne. Okolicznościowa iluminacja pojawi się także na stadionie Arena Lublin.



Z inicjatywą uczczenia w Lublinie tego wydarzenia wystąpiło Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół.

Niebieski symbolizuje kolor ust występujący u osób cierpiących na tę chorobę.

Obecnie w Polsce na nadciśnienie płucne choruje około 1700 osób.