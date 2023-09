Do 800 do 900 autokarów przywiezie w niedzielę do Warszawy uczestników Marszu Miliona Serc. Politycy PO liczą na frekwencyjny rekord i mówią o kulminacyjnym momencie ostatniej fazy kampanii. Marsz przejdzie z Ronda Dmowskiego do Ronda Radosława. To ponad cztery kilometry.