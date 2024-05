Wojska Ukrainy przeprowadziły 95 starć bojowych w walkach z okupacyjną armią Rosji w ciągu ostatniej doby oraz zniszczyły 23 drony, którymi atakowane były obiekty infrastruktury cywilnej – poinformował Sztab Generalny w Kijowie. Amnesty International potępiła Rosję za użycie amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie. Niedziela jest 802. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

Zniszczone budynki w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim / Alena Solomonova / PAP

08:05

Sztab generalny zapewnił, że "ukraińscy żołnierze nadal niszczą siły wroga w ludziach i sprzęcie i zmniejszają ich liczebność na całej linii frontu".

"W ciągu ostatniej doby lotnictwo Sił Obronnych uderzyło w siedem obszarów koncentracji personelu, trzy stanowiska dowodzenia, trzy przeciwlotnicze systemy rakietowe i jeden skład amunicji wroga. Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły również jeden pocisk kierowany Ch-59/69. Wojska rakietowe zniszczyły jedno stanowisko dowodzenia, jeden obszar koncentracji personelu, stację radarową i inny ważny obiekt wroga" - oświadczyła ukraińska armia w komunikacie na Facebooku.

08:04

"(...) Wróg przeprowadził pięć ataków rakietowych i 69 ataków powietrznych, wystrzelonych 74 razy z systemów rakietowych na pozycje naszych wojsk i zaludnione obszary. Niestety, rosyjskie ataki terrorystyczne pociągnęły za sobą ofiary wśród ludności cywilnej. Zniszczone i uszkodzone zostały budynki prywatne i wielorodzinne, obiekty infrastruktury cywilnej" - podano.

Armia oświadczyła, że Rosjanie wypuścili w kierunku Ukrainy 24 samoloty bezzałogowe produkcji irańskiej Shahed. "Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły 23 atakujące drony" - podkreślono.

07:21

Wycie syren alarmowych ostrzegających przed rosyjskimi atakami i apele o ukrycie się w schronach towarzyszyły mieszkańcom wschodniej Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę, gdy wyznawcy prawosławia zaczynali świętować Wielkanoc. W Kijowie wierni ruszyli do cerkwi po zakończeniu godziny policyjnej.

06:32

W sobotę wspólnoty ukraińska i gruzińska we Francji zorganizowały wspólny wiec przed Panteonem w Paryżu pod hasłami wolności Ukrainy i Gruzji oraz ich europejskiej przyszłości, dołączyły do nich dzieci ukraińskiego personelu wojskowego we Francji - poinformował Ukrinform.

06:30

Po analizie zdjęć ataku bombowego Rosji na Odessę 29 kwietnia Amnesty International potępiła Rosję za użycie amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej Ukrainy, przypominając, że taki ostrzał jest zbrodnią wojenną - poinformował Interfax Ukraina.

Organizacja dołączyła do swojego oświadczenia na platformie X film przedstawiający miejsca rosyjskiego ataku w Odessie 29 kwietnia. Na nagraniu widać, że materiał z ataku wydaje się pokazywać użycie broni kasetowej - twierdzi Amnesty International. i dodaje: "Używanie broni zakazanej na szczeblu międzynarodowym jest zbrodnią wojenną".

"Ten ukraiński budynek, znany lokalnie jako zamek Harry'ego Pottera, został zniszczony; co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych. Rosyjska agresja na Ukrainę musi się zakończyć" - stwierdziła w oświadczeniu międzynarodowa organizacja praw człowieka.