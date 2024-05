Dwóch hiszpańskich pątników zmierzających do katedry w Santiago de Compostela zostało zaatakowanych przez agresywną krowę w pobliżu miejscowości Navarredonda de Salvatierra we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na północnym zachodzie Hiszpanii. To kolejny w ciągu zaledwie kilku tygodni atak krów na pielgrzymów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Regionalne media podały, że obaj pątnicy zostali stratowani przez krowę w sobotę wczesnym rankiem podczas przechodzenia w pobliżu pastwiska. Stan jednego z poturbowanych, który został zabrany śmigłowcem ratownictwa medycznego do szpitala w Salamance, jest poważny. Przed południem do tej samej placówki medycznej został przewieziony karetką drugi z poszkodowanych pątników. Lokalne służby podały, że trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn zaskakującego ataku krowy na pielgrzymów. Zostali oni wielokrotnie kopnięci przez agresywne zwierzę. Więcej szczęścia miało dwóch hiszpańskich pielgrzymów zdążających w połowie marca do Santiago de Compostela, których zaatakowało stado krów w pobliżu miasta Caceres na zachodzie kraju. Atak na pątników, jak zeznali później zaatakowani, zapoczątkowała samica, w pobliżu której wypasały się młode. Pielgrzymów, którzy przed atakiem ratowali się ucieczką na drzewo, z krowiego okrążenia wydostał wezwany na miejsce zdarzenia patrol hiszpańskiej żandarmerii. Zobacz również: W tym roku Ukraina straci terytoria

