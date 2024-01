Na spore utrudnienia muszą się przygotować mieszkańcy Warszawy w czwartek po południu. W stolicy zaplanowano bowiem kilka zgromadzeń - największe to demonstracja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, która o 16:00 ma się zebrać przed Sejmem, a potem przejść przed siedzibę TVP na Placu Powstańców Warszawy. Niektóre ulice zostaną zamknięte.

/ Shutterstock

Czwartkowy marsz organizowany pod hasłem "Protestu Wolnych Polaków". Uczestnicy w ten sposób chcą pokazać swój sprzeciw wobec ostatnich zmian w mediach publicznych oraz aresztowania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Już wczesnym popołudniem zamykane będą niektóre ulice w okolicy Sejmu. Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 50 tysięcy osób. Ich przemarsz przez centrum Warszawy będzie oznaczał spore utrudnienia w ruchu.

Demonstracje w Warszawie będą zabezpieczane przez 3 tysiące policjantów.

O godzinie 16:00 przed Sejmem zbiorą się uczestnicy przemarszu, a następnie przejdą trasą: Wiejska, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Świętokrzyska – przed siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na placu Powstańców Warszawy.

Jak informuje warszawski ratusz, w czasie wydarzenia mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Policja może zdecydować o zamknięciu ulic na trasie przemarszu. W takim wypadku na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 521 i E-2.

W sytuacji, gdy rondo de Gaulle’a będzie nieprzejezdne, tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7, 22 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.

Ok. godz. 17:30, rozpocznie się zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu. Jego uczestnicy pojawią się na odcinku od Nowego Światu do placu Zamkowego.

Kolejne zgromadzenie, przed budynkiem TVP na placu Powstańców Warszawy odbędzie się w godzinach 18:00-22:00. Ostatnie tego dnia zgromadzenie zostało zaplanowane w godzinach 19:15-21:59 na ulicach Moniuszki, Jasnej i Świętokrzyskiej.

"Funkcjonariusze będą na bieżąco decydowali o zamknięciu poszczególnych ulic. Warszawski Transport Publiczny jest przygotowany na różne scenariusze zmian w ruchu. Pasażerom będą pomagali informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu"- informują urzędnicy z warszawskiego ratusza.



W czwartek 11 stycznia warto korzystać przede wszystkim z metra oraz połączeń kolejowych Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi - zaleca warszawski ratusz.