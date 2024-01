„Zgadzam się, że ta sytuacja, ten klincz jest niewłaściwą sytuacją, niebezpieczną i groźną dla państwa polskiego, ponieważ stoimy wobec realnych zagrożeń zewnętrznych, toczy się wojna” - tak o ostatniej napiętej sytuacji politycznej w kraju, sporach na linii koalicja rządząca - opozycja mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 Michał Kobosko. Zapowiedział też, że wkrótce zostanie pokazany projekt ustawy ws. Krajowej Rady Sądownictwa.

Mamy do czynienia z realnym zagrożeniem wojennym wobec Polski, z realnym agresorem na wschodzie, który w tej chwili ma sytuację zdecydowanie lepszą na froncie - zauważył Michał Kobosko.

Ukraińcy w tej chwili nie wygrywają tej wojny. Potencjalne zagrożenie dla Polski, dla całej Europy Środkowej istnieje i w takiej sytuacji osłabianie państwa polskiego, skłócenie, podnoszenie poziomu temperatury, emocji wewnętrznych w Polsce jest osłabieniem naszych możliwości, także możliwości obrony kraju, gdyby do takiej sytuacji przyszło - ostrzegał poseł Polski 2050, wiceprzewodniczący tej partii.

Wszystko, co w Polsce będzie zmienione, a musi być zmienione, będzie wprowadzane ustawami - mówił Michał Kobosko. Projekty ustaw są i będą przygotowywane. W tej chwili mówimy np. o projekcie ustawy dotyczącej naprawienia Krajowej Rady Sądownictwa. I taki projekt za chwilę będzie pokazany - dodał.

Kobosko mówił też, że spodziewa się oporu ze strony prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Żyjemy w pewnej dzisiaj rzeczywistości prawnej. Jest pan prezydent, jest trybunał pani Przyłębskiej. Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do tego, że zmiany ustawowe, zmiany na lepsze w Polsce będą hamowane, stopniowane, blokowane, że takie próby będą podejmowane - powiedział.

Zdaniem posła Polski 2050, w ciągu 8 lat PiS wprowadził w Polsce "równoległą rzeczywistość". Polska to jest taki kraj, w którym dwie izby Sądu Najwyższego walczą ze sobą, w którym są prokuratorzy, którzy walczą ze sobą z dwóch obozów, są dwa ośrodki decyzyjne w telewizji polskiej, itd. - wyliczał. Dodał też, że "nie byłoby tego całego bałaganu wokół mediów publicznych, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie stworzyło absolutnie sztucznego ciała pod tytułem Rada Mediów Narodowych."

Jego zdaniem Bruksela nie ma wątpliwości, co do aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nikt w Europie nie kwestionuje tego, że są dwaj urzędnicy, którzy są skazani prawomocnym wyrokiem i nie mamy o to pytań. Pytania mamy o to, jak to jak do tego mogło dojść, że te osoby szukały schronienia i w jakiś sposób znalazły schronienie w Pałacu Prezydenckim - mówił.

W programie padło też pytanie o to, czy w Polsce możliwy jest scenariusz przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Uważam, że taki scenariusz nie jest właściwy dla Polski - powiedział poseł.

Kobosko mówił też, że do wyborów samorządowych Polska 2050 i PSL powinny pójść pod jednym szyldem. My uważamy, że ten projekt, jakim jest Trzecia Droga, sprawdził się, on dobrze zafunkcjonował w wyborach parlamentarnych. I prawdę mówiąc byłoby zaskakujące i pewnie też dziwne dla naszych wyborców, gdybyśmy ten projekt odrzucili - stwierdził.