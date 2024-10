W Warszawie przed kancelarią premiera rozpoczął się protest związkowców z policyjnej "Solidarności". Na miejscu są ubrani na czarno funkcjonariusze i... karawan pogrzebowy. Jak uzasadniają policjanci, mamy do czynienia z "ceremonią pogrzebową".

Zdjęcie ilustracyjne / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Oprócz dekoracji nawiązujących do ceremonii pogrzebowej, policjanci ustawili tam również czarne tekturowe postacie - mają one symbolizować funkcjonariuszy-widmo, stanowiących nawiązanie do wakatów w policji.

W proteście nie chodzi tylko o kwestię zarobków. Policjanci podkreślają, że z każdym rokiem w ich formacji jest coraz więcej wakatów.

Oprócz tego - jak mówią - służby zmuszone są do pracy na przestarzałym sprzęcie.

Problemy są już od kilku lat - mówi dziennikarzowi RMF FM Mirosław Soboń, przewodniczący policyjnej "Solidarności" z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Od trzech lat rozmawiamy z MSWiA na ten temat. Nie widzimy dobrych pomysłów, nie widzimy zrozumienia. Są pozorowane ruchy, ale są one odbierane przez nas jako zasłona dymna - dodaje.

Pewne rozwiązania proponują sami związkowcy, którzy naciskają na stworzenie nowej ustawy o policji.

Ruch alejami Ujazdowskimi jest obecnie zamknięty. Według zapowiedzi organizatorów protest zakończy się w samo południe.