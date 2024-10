Gangsterzy w brazylijskim Rio de Janeiro mają sposób na ucieczkę przed policją. Pokazali to w środę, kiedy na jednej z ulic ustawili dziewięć uprzednio porwanych autobusów komunikacji miejskiej, tworząc barykadę nie do sforsowania.

Brazylijskie siły bezpieczeństwa podczas jednej z operacji w Rio de Janeiro na zdjęciu z 2018 roku / AFP PHOTO / MAURO PIMENTEL / East News

Do zdarzenia doszło w środę na terenie faweli Tijuquinha, czyli dzielnicy nędzy zamieszkanej przez najuboższą ludność. Znajduje się ona na wzgórzach okalających od zachodu Rio de Janeiro, drugie co do wielkości miasto Brazylii.

Brazylijski portal G1 poinformował, że członkowie jednego z działających w mieście gangów porwali dziewięć autobusów i wykorzystali je jako barykady podczas operacji policyjnych sił specjalnych.