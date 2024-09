Kolizja małego samolotu cywilnego spowodowała w poniedziałkowe popołudnie utrudnienia na warszawskim lotnisku Chopina. Czasowo wstrzymano starty i lądowania. "Aktualnie zostały przywrócone i odbywają się na jednej drodze startowej" - podano w komunikacie portu lotniczego w stolicy. Wciąż są jednak opóźnienia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby.

"Dziś o godzinie 15:14 na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu podczas tzw. operacji touch and go (operacja ćwiczebna, podczas której samolot ląduje i nie zjeżdżając z drogi startowej od razu odlatuje) lekkiego samolotu cywilnego (Aero AT-3). Służby lotniska niezwłocznie pojawiły się na miejscu i podjęły działania. W zdarzeniu brały udział 2 osoby, które nie odniosły obrażeń" - podano w komunikacie warszawskiego portu lotniczego.

Jak informuje reporter RMF FM, pilot małego samolotu nie wyrobił się i zjechał z pasa na trawę, wywracając samolot.

W maszynie były dwie osoby - kursant i instruktor. Nic im się nie stało, ale służby musiały pilnie zareagować.

"W sytuacji nie uczestniczył żaden inny samolot. W wyniku zdarzenia, na lotnisku zostały czasowo wstrzymane operacje. Aktualnie zostały przywrócone i odbywają się na jednej drodze startowej" - poinformowano.

Na kilkadziesiąt minut wstrzymano wszystkie starty i lądowania. Teraz je wznowiono, ale tylko na części Okęcia. To oznacza, że na lotnisku tworzą się spore opóźnienia.