W Warszawie rusza dziś festiwal w całości poświęcony serialom - BNP Paribas Warsaw SerialCon. Impreza potrwa do niedzieli. W programie są m.in. premierowe pokazy seriali, które nie trafiły jeszcze na platformy streamingowe oraz spotkania z gwiazdami.

Wśród seriali walczących o festiwalowe nagrody jest "1670" (na zdj. Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski) / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

"Seriale zasługują na osobne święto"

BNP Paribas Warsaw SerialCon potrwa od czwartku do niedzieli. Festiwalowe wydarzenia odbywają się w Kinotece.

Seriale zasługują na to, żeby mieć osobne święto i przestrzeń, by wybrzmieć na dużym ekranie - mówiła w RMF FM Kaja Szafrańska - dyrektorka programowa BNP Paribas Warsaw SerialCon. Jak tłumaczyła, festiwal to też odpowiedź na zwiększającą się rolę seriali na festiwalach filmowych. One są pokazywane w najbardziej prestiżowych miejscach, na najbardziej prestiżowych imprezach filmowych od lat - podkreśliła Szafrańska.

Rozmowy o tym festiwalu trwały prawie 3 lata. Dopiero teraz jesteśmy gotowi, żeby zacząć - zdradził Michał Zalewski - rzecznik imprezy. Mamy prawie 50 tytułów w programie tegorocznej edycji - w tym 10 tytułów konkursowych. Robimy pierwszy konkurs na Najlepszy polski serial roku - wyliczał.

Po to robimy ten festiwal, żeby wyciągnąć ludzi z domu, zaprosić do kina i razem obejrzeć seriale - podkreślał Zalewski. Wspólnotowe przeżywanie wydarzeń kulturalnych jest nam w dzisiejszym zwariowanym świecie bardzo potrzebne - dodał.

5 sekcji tematycznych

Barbara Wypych i Piotr Głowacki na planie "Matek pingwinów" / Piotr Litwic / Netflix / Materiały prasowe

Na gości festiwalu czeka 5 sekcji tematycznych. Podczas "Warszawskich nocy" będzie można obejrzeć: "Króla", "Ślepnąc od świateł", "Barbarę i Jana", "Artystów" oraz "07 zgłoś się". Przygotowano też panele dyskusyjne: "Młoda komedia/Jestem memem", "Sen o Warszawie" oraz "Dla każdego, czyli dla kogo?".

"Polonica" pokaże polskie produkcje, które szturmem podbijają pierwsze miejsca na listach serwisów streamingowych, ale także te, które zmieniły patrzenie na produkcję seriali w Polsce. To m.in. "Warszawianka", "The Office PL", "Prosta sprawa", "Pitbull", czy "Idź przodem bracie".

W sekcji "Poza schematem" widzowie będą mogli zobaczyć odważne produkcje, poruszające trudne tematy i wymykające się konwencjom. To m.in. "Królestwo: Exodus", "The Following Events Are Based on a Pack of Lies" i "Matki pingwinów". Odbędą się też panele "Polska różnorodność" oraz "Więcej seksu? NOT."

Sekcja "Multiwersum" zaprezentuje produkcje z pogranicza różnych gałęzi kultury popularnej, takie jak: "The Last of Us", "Pingwin", "Franczyza", "Paryż w ogniu", czy "Halo". Będą one pretekstem do dyskusji m.in. o toksycznym fandomie i kryzysie tożsamości serwisów streamingowych.

Sekcja "Retro" poświęcona jest historycznym produkcjom. Zobaczymy w niej m.in.: "1923", "Poker Face", "Siedem życzeń", "Alternatywy 4" oraz "Czarnobyl". Przy okazji projekcji odbędą się panele: "Powtórka z rozrywki" oraz "Sztuka odzieży".

Konkurs na Najlepszy polski serial roku

Aktorzy na planie serialu "Infamia" / Piotr Litwic / Netflix / Materiały prasowe

BNP Paribas Warsaw SerialCon organizuje pierwszy konkurs na Najlepszy polski serial roku. O nagrodę w tej kategorii powalczy 10 produkcji. Są wśród nich m.in. seriale Netflixa ("1670", "Absolutni debiutanci", "Infamia"), ale też produkcje zrealizowane dla innych platform i telewizji ("Gra z cieniem", "Krucjata 2: Znak bliźniąt", Odwilż", sezon drugi, "Prosta sprawa", "The Office PL", sezon trzeci, "Szadź", sezon czwarty, "Warszawianka").

Wśród nominowanych za reżyserię są m.in. Maciej Bochniak, Cyprian T. Olencki oraz Łukasz Ostalski. W kategoriach aktorskich szanse na nagrody mają m.in. Vanessa Aleksander, Martyna Byczkowska, Katarzyna Herman, Mateusz Damięcki, Borys Szyc i Bartłomiej Topa.

Festiwalowe nagrody trafią też m.in. do najlepszego autora zdjęć, reżysera obsady i scenarzysty.

Polskie seriale oceni międzynarodowe jury - David Caffrey, Gaïa Weiss, Danna Stern oraz Pam Roberts. Zależało nam na tym, żeby to było jury, które ma ogromne doświadczenie w produkcjach filmowych i serialowych - podkreślała w RMF FM Kaja Szafrańska, dyrektorka programowa festiwalu.

Premierowe pokazy seriali

Robert Więckiewicz na planie "Wzgórza psów" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Miłośnicy seriali mogą w ramach festiwalu obejrzeć odcinki nowych seriali przed ich oficjalną premierą w serwisach streamingowych. Chodzi m.in. o "Ślebodę", "Czarne stokrotki", "Wzgórze psów" czy "Lady Love".

Oglądanie serialu przedpremierowo na dużym ekranie jest bardzo dużym przeżyciem. Pozwala ten nowy serial docenić w pełni - usiąść i w skupieniu obejrzeć coś, co oficjalną premiere będzie miało za tydzień, miesiąc, a czasem nawet 3 miesiące - mówiła RMF FM dyrektorka programowa festiwalu.

Otwarte spotkania z gwiazdami

Mateusz Damięcki / Wojciech Olkuśnik / East News

W ramach festiwalu miłośnicy seriali będą mogli wziąć udział w otwartych spotkaniach z gwiazdami swoich ulubionych produkcji. Cykl tych wydarzeń nosi nazwę Stars on Stage by BNP Paribas.

Wśród gości festiwalowego cyklu otwartych dla publiczności wywiadów są Maria Dębska, Mateusz Damięcki i Tomasz Włosok. Dziennikarz Marcin Radomski porozmawia też o doświadczeniach, marzeniach i planach z Piotrem Witkowskim, Kornelią Strzelecką, Rafałem Maćkowiakiem i Barbarą Wypych.