"Górnictwo upada na naszych oczach" - można było usłyszeć w piątek przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Warszawie. Głośną demonstrację zorganizowały tam różne związki zawodowe. Na miejscu był reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z protestującymi.

Zeszłoroczny protest członków górniczych i hutniczych związków zawodowych przed siedzibą MKiŚ / Radek Pietruszka / PAP

Protestujący oczekują przede wszystkim większego wsparcia polskiego rządu dla górnictwa i hutnictwa.

Chodzi o to, żeby były pieniądze na całe nasze dobro - na górnictwo, na hutnictwo. Jeśli dzisiaj się tego pozbędziemy, to okaże się za kilka ładnych lat, że wszystko będziemy musieli sprowadzać zza granicy - mówił jeden z obecnych na proteście.

Pracuję w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Pracuję tam od 35 lat, ale ostatnie czasy - co rok jest gorzej, z produkcją, ze sprzedażą. My to robimy ogólnie, dla ludzi, żeby każdy miał prawo do godnego życia i do pracy przede wszystkim - usłyszał nasz reporter.

Przed siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska byli działacze m.in. Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Związku Zawodowego Kontra i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Łącznie - około 300 osób.

Oczekujemy, żeby nasze huty, kopalnie, zakłady pracy dalej funkcjonowały, chcemy innej polityki Unii Europejskiej, żebyśmy mogli zarabiać - mówił reporterowi RMF FM jeden z uczestników protestu.

Michał Dobrołowicz rozmawiał w tej sprawie z rzecznikiem resortu. Obiecał on, że delegacja protestujących zostanie przyjęta.