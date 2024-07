Telefony Fold pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, jednak w szybkim tempie stały się najczęściej kupowanymi smartfonami. Wszystko to za sprawą unikatowego designu. Z Fold to generacja składanych telefonów, które pomimo oryginalnej formy, są wydajne i trwałe. Jakie funkcje znajdziemy w najnowszej, szóstej serii Samsung Galaxy?

/ Materiały prasowe

Fold6

Fold 6 AI - co to jest? Kiedy się przydaje?

Samsung Galaxy Z Fold6 to ultra wytrzymałość, smukłość formy, ekskluzywne kolory i mnóstwo, przydatnych funkcji. Smartfon dostępny jest w trzech wersjach pamięciowych - 256 GB, 512 GB I 1 TB. Producenci Samsung Phone dołożyli wszelkich starań, by zaprojektować produkt dedykowany osobom, które stawiają na świetną jakość rozrywki - zaimplementowaną baterią zapewnia grę na najwyższych obrotach, a Snapdragon 8 Gen 3 stwarza wyjątkowe wrażenia wizualne, bez klatkowania obrazu. Według opisu na stronie producenta, Samsung Galaxy Z Fold jest w stanie wytrzymać nawet cały dzień na jednym ładowaniu. Warto jednak pamiętać, że są to dane orientacyjne. W przypadku ewentualnych pytań można skontaktować się z działem pomocy firmy Samsung.



Fold6 - komputer PC w Twojej kieszeni

Z Fold6 to najnowsza generacja smartfonów marki Samsung. Zewnętrzny ekran ma 6,3 cala w proporcjach 22:9, główny - 7,3 cala. Za pomocą smartfona Galaxy można zatem nie tylko dzwonić, robić zdjęcia i korzystać z social mediów, ale i wykonywać zadania służbowe. Wiele osób określa Z Fold6 jako mobilny komputer. Trudno się dziwić - smartfon oferuje ogrom możliwości i jest przy tym niezwykle wydajny. Samsung stosował również w swoim modelu silną ochronę ekranu, a system zawiasów FlexiHinge gwarantuje płynne otwieranie i zamykanie smartfona.

Samsung Galaxy Fold6 posiada wbudowany system sztucznej inteligencji. To wirtualny asystent, który pomaga w edycji zdjęć, tłumaczeniu, wyszukiwaniu obiektów na stronach internetowych. Galaxy AI pojawił się już na początku 2024 roku, jednak model Z Fold6 oferuje jeszcze większe możliwości sztucznej inteligencji. Potrafi ona np. spowalniać rzeczywisty czas oglądania wideo, czy też wyciąć niechciane elementy z obrazu. Funkcja Circle to Search with Google umożliwia zdobycie informacji na temat rzeczy, którą użytkownik znalazł na social mediach. Wystarczy przytrzymać przycisk Home, zaznaczyć obiekt, a na dole ekranu zostaną wyświetlone odnośniki do stron, gdzie zawarty jest szczegółowy opis. Nie trzeba zatem wyłączać aplikacji, otwierać wyszukiwarki i wpisywać hasło, które nas interesuje. Wystarczy kliknąć jeden z odnośników.



Przydatne funkcje w odtwarzaczach Samsung Video Player

Samsung oferuje swoim klientom domyślną aplikację do przeglądania multimediów. Jej obsługa jest bardzo prosta, dzięki czemu nie sprawi trudności nawet tym użytkownikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z modelami Gałaxy. Na odtwarzaczach Samsung Video Player można przeglądać różne formaty filmów, również te stworzone samodzielnie. Warto dodać, że w modelu Fold6 dostępna jest opcja dodawania napisów. By rozpocząć przygodę z odtwarzaczem, wystarczy otworzyć aplikację, a następnie wybrać docelowy plik. W celu konfiguracji ustawień audio nie trzeba korzystać z tradycyjnych klawiszy regulacji głośności. Wszystkie ustawienia dostępne są na ekranie głównym. Jeśli chcesz dodać napisy do filmów na swoim nowym telefonie Galaxy,, wystarczy przejść do ustawień video, a potem wcisnąć Podtytuł (CC). Jeśli nazwa pliku z tekstem jest prawidlowa, napisy pojawia się na ekranie. Film zapisany w pamięci Fold6 nie wymaga połączenia sieciowego. Możesz go zatem oglądać, gdzie tylko chcesz.



Rysik S pen i słuchawki Galaxy

Niestety, w przeciwieństwie do swoich poprzedników Samnsug Galaxy Z Fold 6 nie ma wbudowanego rysika S Pen. Gadżet ten trzeba kupić osobno. Trudno jednak powiedzieć jaka będzie cena rysika. W przypadku poprzednich modeli Galaxy było to mniej więcej 200 zł.

Kupując ZFold 6, otrzymujemy smartfon, kabel do transmisji danych i szpilkę do wyjmowania karty SIM. Do zestawu nie są jednak dołączone słuchawki Galaxy.

Otwórz Smart switch mobile

Użytkownicy, którzy nie chcą stracić plików zapisanych na poprzednim smartfonie, mogą skorzystać z pomocy Smart Switch Mobile. Jest to aplikacja, pozwalająca na migrację zdjęć, plików audio i filmów z telefonu Android lub systemu iOS. Pierwszy krok to połączenie urządzeń za pośrednictwem kabla USB. Następnie otwórz Smart Switch Mobile i wybierz funkcję Odbierz dane. Zaznacz pliki i naciśnij opcję Prześlij. Pamiętaj, by nie odłączać kabla, aż proces nie zostanie w pełni ukończony. W przeciwnym razie część plików nadal zostanie w pamięci starego smartfona.



Fold6 - podsumowanie

Urządzenia Galaxy to z pewnością opłacalna inwestycja, a Fold 6 nie zawiedzie oczekiwań osób, które planują zakup nowego smartfona. Podsumowując jego parametry techniczne:

ośmiordzeniowy procesor 3.39 GHz, 3.1 GHz, 2.9 GHz, 2.2 GHz,

aparaty - 50 MP, 12 MP, 10MP,

12 GB RAM,

bateria 4400 mAh,

waga 230 g,

Super HDR,

silnik ProVisual Engine.

Samsung Z Fold6 jeden z najpotężniejszych smartfonów na rynku. Sprawdź sam!