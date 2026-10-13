Referendum w Miastku. Kiedy mieszkańcy zdecydują o losie burmistrza i Rady Miejskiej?

RMF24

29 listopada w gminie Miastko (woj. pomorskie) odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Jerzego Wójtowicza oraz radnych Rady Miejskiej przed upływem kadencji. Decyzja o przeprowadzeniu głosowania zapadła po tym, jak,udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów poparcia.

Powody niezadowolenia

Inicjatorzy referendum przekonują, że tylko jednoczesne odwołanie burmistrza i radnych daje szansę na realną zmianę w mieście. Podkreślają, że niektórzy radni piastują swoje stanowiska od wielu kadencji, a burmistrz sam niewiele może zdziałać bez wsparcia rady.

Dodatkowym impulsem do działania była sprawa zadłużonego szpitala miejskiego, którego upadłość ogłosił Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 30 września.

Głos burmistrza

Burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz nie jest zaskoczony inicjatywą mieszkańców. W rozmowie z mediami przyznał, że już po wyborach zapowiadano mu możliwość przeprowadzenia referendum. Odnosząc się do sytuacji szpitala, powiedział, że „ludzie nie chcą przyjąć informacji, że na szpitalu wydatki się nie kończą”.

Mamy ogrom innych zadań. Chcemy mieć drogi, chodniki, place zabaw, ścieżki rowerowe - mówił. Podkreślił również, że obecny moment jest trudny, ponieważ „ten szpital zawsze był”.

Jak będzie wyglądać referendum?

Referendum będzie ważne, jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 liczby uprawnionych do głosowania, którzy brali udział w ostatnich wyborach samorządowych. Dla rady miejskiej liczba ta liczona jest z pierwszej tury, a dla burmistrza z drugiej, ponieważ to wtedy został wybrany.

Stosowne obwieszczenie ma zostać opublikowane na stronie słupskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

To już kolejne referendum w Miastku dotyczące odwołania władz przed końcem kadencji. W kwietniu 2022 roku mieszkańcy odwołali burmistrz Danutę Karaśkiewicz, a w przedterminowych wyborach w lipcu tego samego roku zwyciężył Witold Zajst. Obecny burmistrz Jerzy Wójtowicz objął stanowisko w kwietniu 2024 roku.

