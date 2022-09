Zainteresowani przez cały dzień nie mogli dziś podchodzić do egzaminów na prawo jazdy kat. B w Gdańsku, w Gdyni jest to możliwe dopiero od godz. 14. Jutro ma to wyglądać podobnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek w Gdańsku do godz. 13 nie odbędą się egzaminy praktyczne kat. B, B1, A, A1, A2, AM, ale będzie można podejść do egzaminów kat. C i CE. O decyzjach dotyczących popołudniowych egzaminów Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ma dopiero poinformować na swojej stronie.

Oddział w Gdyni będzie prowadził egzaminy na przemian. To znaczy, że wszystkie poranne egzaminy kat. B będą odwołane. W tym czasie, czyli do godz. 14 odbywać się będą egzaminy kat. A, A1, A2 i AM, z kolei popołudniu egzaminy tych kategorii mają być odwołane, a po godz. 14. ruszą egzaminy praktyczne kat. B.

Egzaminy teoretyczne we wszystkich oddziałach PORD będą odbywać się zgodnie z planem. Bez zmian mają być prowadzone egzaminy praktyczne w oddziale w Chojnicach.

Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku mają się odbywać zgodnie z planem.

Jak wygląda protest?

Protest egzaminatorów do tej pory, prowadzony w kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce, odbywa się w tak zwanej formule pełzającej. Co oznacza, że każdego dnia kłopot z egzaminami może wystąpić w innym ośrodku ruchu drogowego.

To w przyszłym tygodniu może się zmienić. Protest może przybrać formę strajku generalnego.

autor: Stanisław Pawłowski