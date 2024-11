Jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii Hiszpan Rafael Nadal zakończył karierę. Swój pierwszy turniej wygrał 20 lat temu w Sopocie. "Muszę powiedzieć, że wszyscy dobrze wspominamy, bo był takim bardzo otwartym człowiekiem młodym" – przyznaje w rozmowie z RMF FM ówczesny prezes Sopockiego Klubu Tenisowego Waldemar Białaszczyk.

To właśnie w Sopocie rozpoczęła się światowa kariera jednego z najwybitniejszych tenisistów naszych czasów.

Już wtedy było widać u niego taką iskrę mistrza. Zakładaliśmy, że ten turniej wygra. I rzeczywiście tak się stało. I tu rozpoczęła się jego wielka kariera światowa. Więc myślę, że mamy czym się chwalić - mówił Białaszczyk.

Nadal, jak miło wspominają go sopoccy fani, już wówczas wyróżniał się na tle innych zawodników.

Wyróżniał się szybkością i techniką. Miał bardzo taką nieprzyjemną piłkę. Rotował tę piłkę, nie grał prostych piłek. Poza tym miał wspaniałą pracę nóg - opowiadał Białaszczyk. W tenisie trzy rzeczy są najważniejsze. Pierwsze to jest głowa. Drugie to są nogi, a potem dopiero ręka. To są te trzy rzeczy, które determinują wielkiego mistrza, zawodnika. U niego to wszystko było widać - dodaje.

To był 14 sierpnia 2004 roku, kiedy zaledwie 18-letni Rafael Nadal wygrał swój pierwszy turniej. Był wtedy na 71. miejscu w rankingu ATP. W finale pokonał Argentyńczyka Jose Acasuso 6:3, 6:4.

Nadal, znany ze swojego boiskowego uśmiechu, już wtedy cieszył się sympatią sopockiej publiczności. Jego otwartość, radość z gry i pozytywna energia sprawiały, że był ulubieńcem fanów.

Rok 2004 był szczególny nie tylko dla Nadala, ale także dla całego sopockiego klubu.

To był duży entuzjazm - tak powiem. Była chęć zobaczenia tych czołowych zawodników, była chęć u wszystkich członków klubu zbudowania tutaj takiej fajnej relacji z tym wielkim tenisem i powrotu do takiej tradycji - przypomina Białaszczyk.

Sopocki Klub Tenisowy (SKT) to jeden z najstarszych klubów tenisowych w Polsce, założony w 1897 roku. Znany z bogatej tradycji i organizacji międzynarodowych turniejów, SKT jest ważnym ośrodkiem szkoleniowym i sportowym, przyciągającym zarówno profesjonalnych zawodników, jak i amatorów tenisa.