"Obiektywnie Szymon Hołownia ma małe szanse na wejście do II tury wyborów, ale z każdym dniem głosowanie na niego ma coraz większy sens" - powiedział Michał Kamiński, który był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Szymon Hołownia ma o co walczyć. 6, 8,10 proc. to w warunkach totalnej polaryzacji niezły wynik, im bliżej wyborów sondaże będą coraz bardziej prawdziwe" - dodał wicemarszałek Senatu.

"Z każdym dniem głosowanie na Hołownię ma coraz większy sens Obiektywnie Szymon Hołownia ma małe szanse na wejście do II tury wyborów, ale z każdym dniem głosowanie na niego ma coraz większy sens - powiedział sobotni Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Szymon Hołownia ma o co walczyć. 6, 8, 10 proc. to w warunkach totalnej polaryzacji niezły wynik, im bliżej wyborów sondaże będą coraz bardziej prawdziwe - dodał wicemarszałek Senatu. Według Michała Kaminskiego "fakt wynikający z sondaży, że II tura wyborów w Polsce jest nierozstrzygnięta" działa na korzyść Szymona Hołowni. Hołownia dysponujący w tak trudnym momencie politycznym dla każdego spoza duopolu swoimi ośmioma, sześcioma, a może więcej procentami razem z PSL-em, to jest potężna pozycja przed drugą turą wyborów - stwierdził senator. Polityczne rozliczenia i bezpieczeństwo kraju - to według Michała Kamińskiego dwa najważniejsze tematy zbliżających się wyborów prezydenckich. Zdaniem wicemarszałka Senatu w obu tych sprawach Rafał Trzaskowski ma przewagę nad Karolem Nawrockim. Wkrótce pojawi pełne omówienie rozmowy.

