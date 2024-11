Makbet, Hamlet, Romeo i Julia – te trzy sztuki Szekspira zostaną wystawione na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku w wykonaniu nieoczywistych aktorów. Od poniedziałku 25 do środy 27 listopada zaplanowano finał projektu "Teatralny Pasjans". "Wzrusza mnie to, że pracujemy z aktorami-amatorami" - powiedziała w rozmowie z RMX MAXX jedna z reżyserek zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Uczestnicy projektu "Teatralny Pasjans" podczas występu / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Grupy uczniów, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami zaprezentują efekty wielotygodniowej pracy, gdy pod opieką profesjonalnych reżyserów teatralnych przygotowali własną adaptację sceniczną jednego z dzieł Szekspira.

Choć na co dzień jesteśmy różni - w "Teatralnym Pasjansie" mówimy tym samym językiem - tym samym tekstem teatralnym. Razem tworzymy spektakl - opowiada w rozmowie z RMF MAXX Monika Jarząbek - reżyserka, pracująca z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gowinie.

Najważniejsze jest to spotkanie się i zobaczenie, jak czytamy literaturę. Ja miałam przyjemność pracować w tym roku z młodzieżą - to uczniowie ósmej klasy podstawówki. Ich dojrzałość i umiejętności aktorskie zaskoczyły mnie. Wzrusza mnie to, że pracujemy z aktorami-amatorami, dajemy im możliwość wystąpienia na deskach prawdziwego teatru, być może to będzie ich jedyny taki występ w życiu - dodaje.

W tym roku sięgnięto po absolutną klasykę. "Dzieci otworzyły się na siebie i widza"

To już 9. edycja projektu. "Teatralny Pasjans" łączy młodzież, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego. Uczestnicy przygotowują własną adaptację sceniczną dzieł Szekspira, efekt prezentowany jest w gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

W tegorocznej edycji postawiono na absolutną klasykę, czyli trzy najbardziej znane i popularne dzieła Szekspira.

Spotykaliśmy się w soboty, były to dodatkowe zajęcia od godziny 10, trzy godziny warsztatów i prób. Dzieci otworzyły się na siebie i na widza. Młodzi aktorzy oswoili się z Makbetem, przestali się wstydzić własnego ciała, własnych emocji i ich okazywania - mówi Anna Kołodziejczyk-Formela - nauczycielka i liderka grupy Krwawe Biedronki ze Szkoły Podstawowej w Gowinie.

Jeden tekst jest jednocześnie przygotowywany przez jedną grupę seniorów, jedną uczniów i jedną grupę osób niepełnosprawnych. Jest to jeden z najbardziej wzruszających projektów - pobudza pasje, integruje różne środowiska - mówi Marta Nowicka z Teatru Szekspirowskiego.

9 premier na deskach Teatru Szekspirowskiego do obejrzenia w dniach 25-27 listopada.

"Hamlet"

25 listopada, g. 17.30

Najsłynniejsza sztuka Szekspira, z najsłynniejszym monologiem ("Być albo nie być") i najbardziej tajemniczym duchem w teatrze. Podobno za zagranie tytułowej roli duńskiego królewicza każdy aktor i aktorka daliby się pokroić! I nieważne, że jest to najdłuższa rola szekspirowska do nauczenia się - warto. Co ciekawe, więcej tu pytań, niż odpowiedzi. Być może to tak przyciąga widzów? Być albo nie być na spektaklu? Chyba znacie odpowiedź!

Prezentacje spektakli :

"Młoda Fala" (Środowiskowy Dom Samopomocy, Gdańsk-Brzeźno)

liderka: Sylwia Przystawko

reż. Marzena Nieczuja Urbańska (Teatr Wybrzeże, Gdańsk)

Fundacja "Sprawni Inaczej" WTZ, Gdańsk-Brzeźno

liderka: Natalia Otręba

reż. Rafał Ostrowski (Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Gdynia)

"Trójkowicze" (III LO im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia)

liderki: Aleksandra Francuz i Lena Siatecka

reż. Piotr Biedroń (Teatr Wybrzeże, Gdańsk)

"Makbet"

26 listopada, g. 17.30

Jedyna sztuka Szekspira, która uznawana jest za... przeklętą. Jej tytuł można głośno wypowiedzieć w teatrze tylko wtedy, gdy właśnie wystawiamy tę sztukę. W innym wypadku radzimy mówić opisowo np. "Szkocka sztuka" - wszyscy się domyślą, gdyż akcja dzieje się w Szkocji. Wiedźmy, szkockie wrzosowiska, tajemnicze przepowiednie, mordercza walka o koronę, wyrafinowana intryga na najwyższych szczeblach państwowych - tu znajdziecie to wszystko, niczym w kotle pełnym składników.

Prezentacje spektakli :

Fundacja "JA TEŻ", Gdańsk

liderka: Monika Kapela

reż. Monika Tomczyk (Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk)

Akademia Trzeciego Wieku, Gdańsk-Żabianka

liderka: Agnieszka Posłuszny

reż. Urszula Kowalska

Grupa "Krwawe Biedronki" (Szkoła Podstawowa, Gowino)

liderka: Anna Kołodziejczyk-Formela

reż. Monika Jarząbek

"Romeo i Julia"

27 listopada, g. 17.30

Wszyscy znają, wszyscy słyszeli, każdy wie, jak to się skończy (spoiler: źle). Od wieków ta sztuka wzrusza nas i porusza. Jest tu miłość i jest tu nienawiść - oba uczucia równie mocne i pełne pasji. Historia miłosna tytułowych bohaterów, żywiołowa Werona, krwawe pojedynki, nagłe zwroty akcji - a wszystko to dzieje się w przeciągu zaledwie 5 dni! Sztuka pod każdym względem wyjątkowa.

Prezentacje spektakli :

Teatr Szkolny "NIEFormalni" (Zespół Szkół Specjalnych nr 1, Gdańsk-Wrzeszcz)

liderki: Marzena Czajkowska i Edyta Kondracka

reż. Hanna Świętnicka (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk)

Country Line Dance, Gdańsk-Orunia

liderki: Irena Maszota i Jolanta Ulańska

reż. Maciej Wizner (Miejski Teatr im. Witolda Gombrowicza, Gdynia)

Grupa "Prawie Lucki" (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Wejherowo)

liderka: Edyta Łysakowska-Sobiczewska

reż. Mażka Wojciechowska

Wstęp na wszystkie spektakle w ramach Teatralnego Pasjansa jest wolny po okazaniu bezpłatnej wejściówki dostępnej w kasie teatru.