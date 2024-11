​Tym razem potrwa dwa dni i będzie wzbogacona o sesję networkingową oraz warsztaty. Już 28 i 29 listopada w Szczecinie odbędzie się trzecia edycja wydarzenia H2Szczecin - "Wodór napędem regionów". Jest to jedna z największych w Polsce konferencji dotyczących wodoru i energetyki wodorowej.

Już 28 i 29 listopada w Szczecinie odbędzie się trzecia odsłona wydarzenia H2Szczecin. / Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie /

Przed nami dwa dni dyskusji o tym, jaką rolę odegra wodór w transporcie, jak wodór wpływać może na zieloną transformację Polski i czy napędzi nie tylko jeden region. Już 28 i 29 listopada w Szczecinie odbędzie się trzecia odsłona wydarzenia H 2 Szczecin. Tym razem konferencja naukowo-techniczna, organizowana przez Klaster METALIKA dla Przemysłu przy wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie okazją do spojrzenia szerzej.

Dotychczas przekonywaliśmy, że wodór może być napędem regionu, w kontekście tylko województwa zachodniopomorskiego. Teraz mówimy, że wodór może być napędem wielu regionów i konieczna jest współpraca ponadregionalna oraz transgraniczna. Dlatego sesja plenarna konferencji będzie częścią wspólną z obywającym się w Szczecinie konwentem marszałków wszystkich województw. Będzie to okazja, by nawiązać do transformacji energetycznej, jaka ma miejsce w całej Polsce, a wodór jest jedną z opcji zielonej rewolucji. O tym i nie tylko o tym będziemy mówić podczas dwóch dni naszej konferencji - mówi prof. Marzena Frankowska, współorganizatorka wydarzenia.

Na początek planowana jest sesja plenarna "Wodór na rzecz zielonej transformacji". Uczestnicy debatować będą o wodorowym potencjale współpracy ponadregionalnej, lokalnej produkcji oraz zużyciu wodoru, a także o zagadnieniach związanych z wodorem w transporcie.



Dzień drugi to m.in. warsztaty. Uczestnicy będą mogli wybrać sobie tematykę. Będą też atrakcje. Zaplanowaliśmy przejazd autobusem wodorowym marki Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell oraz poznanie tajników tej najnowszej generacji autobusów. Wciąż pracujemy nad kolejnymi niespodziankami, którymi chcemy zaskoczyć uczestników naszej konferencji, a temat wodoru jest na tyle szybko rozwijający się, że mapowanie sieci kontaktów i inwestycji, jakie odbywają się w Polsce, sprawia, że każdego tygodnia dodajemy do naszej agendy kolejne atrakcje - przyznaje prof. Marzena Frankowska.



Nowością tegorocznej konferencji jest sesja networkingowa, która odbędzie się po pierwszym dniu konferencji H 2 Szczecin "Wodór napędem regionów". Uczestnicy będą mieli okazję na znalezienie potencjalnych partnerów do współpracy oraz nawiązanie kontaktów, które mogą wesprzeć dalszy rozwój ich firm. Jak mówi Marek Dymsza z klastra METALIKA dla Przemysłu, organizacja sesji networkingowej jest odpowiedzią na sugestie uczestników dwóch poprzednich edycji wydarzenia.

Uczestnicy bardzo chwalili nasze debaty i panele dyskusyjne, ale jednocześnie zwracali uwagę, że temat wodoru wymaga otwartych rozmów, networkingu i większej wymiany doświadczeń między samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami. Sekcja networkingowa jest więc okazją, by taka wymiana myśli nastąpiła bez pośpiechu i w sprzyjającej, nieoficjalnej atmosferze - mówi Marek Dymsza.