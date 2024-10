IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed wiatrem w strefie brzegowej. Wiać ma z północy i północnego-wschodu 5 do 6, a w porywach 7 w skali Beauforta.



Wywołana wiatrem cofka może doprowadzić do spiętrzenia wody w Odrze. Dla Widuchowej i Gryfina oznacza to przekroczenie stanu alarmowego. W Szczecinie spodziewany jest wzrost poziomu wody w rzece. Według przewidywań, nie powinien jednak zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Poprawia się sytuacja powodziowa na południu regionu. W Gozdowicach i Bielinku woda opada.

W środę zniesiony został zakaz lotów dronami nad korytem rzeki Odry. Policja prosi jednak o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb, by nie utrudniać pracy mundurowych.



Nadal obowiązują zakazy żeglugi po Odrze, poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek, amatorskiego połowu ryb oraz korzystania z wód Odry, w tym Odry Wschodniej i Zachodniej wraz z łączącymi kanałami. Dotyczy on picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i spożywania ryb.



Zamknięta jest nadal droga wojewódzka 127 na odcinku od miejscowości Porzecze w kierunku rzeki Odry na długość ok. 1 km od koryta rzeki. Nieprzejezdne są trasy Krajnik Dolny - Zatoń, Czelin - zjazd do rzeki i droga Gozdowice - dojazd do przeprawy promowej oraz odcinki dróg gminnych we wsi Siadło Dolne i Moczyły. Zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji.

Wojsko, straż pożarna i służby gminne nadal monitorują stan wezbranej Odry. Wykorzystują do tego drony, łodzie, amfibie i quady. Dzięki temu ewentualne przecieki w wałach czy podtopienia są natychmiast rozpoznawane.

Wzdłuż Odry, na terenie województwa zachodniopomorskiego działa kilkuset żołnierzy z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz żołnierze z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach. Na tamtych terenach jest też zespół specjalistów z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, który obsługuje drony. Wspólne patrole wzdłuż rzeki żołnierze realizują ze strażakami z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.