Na jednym bilecie można od jutra przyjechać z Goleniowa, Gryfina czy Stargardu do Szczecina, a tam korzystać bez ograniczeń z komunikacji miejskiej. 1 września startuje Szczeciński Bilet Metropolitalny.

Od 1 września mieszkańcy będą mogli korzystać ze Szczecińskiego Biletu Metropolitalnego, który umożliwi przejazdy tramwajami, autobusami oraz pociągami Polregio między Szczecinem a Stargardem, Gryfinem i Goleniowem.

To jest ukłon w stronę tych, którzy dojeżdżają do pracy, a przede wszystkim tych, którzy uczą się w Szczecinie - tłumaczy zastępca burmistrza Gryfina Tomasz Miler.

Jak przekazał rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie Kacper Reszczyński, Szczeciński Bilet Metropolitalny to pierwszy krok do integracji sieci komunikacji miejskiej z siecią pociągów regionalnych. Aby podkreślić tę integrację, przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane przy stacjach i przystankach SKM otrzymają nowe, jednolite nazwy. Ułatwi to orientację podróżnym, zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym, i wskaże miejsca dogodnych przesiadek między tymi dwoma rodzajami transportu.



Za 2 lata Szczecińska Kolej Metropolitalna ma być gotowa na przyjęcie szynobusów z pasażerami do Polic.

Szczeciński Bilet Metropolitalny od 1 września umożliwi tańsze podróżowanie pociągami i komunikacją miejską w Szczecinie oraz sąsiednich gminach.

Opracowano cztery wariantów biletów sieciowych, miesięcznych. Na strefę A (obejmującą Szczecin, Police, gminy Dobra i Kołbaskowo) SBM kosztuje 152 zł (uczniowski 77,52 zł, studencki 74,48 zł). Na strefę B (Gryfino, Goleniów, miasto Stargard, gmina wiejska Stargard, Gmina Kobylanka) 148 zł. Na strefę AB (pociągi AB plus komunikacja miejska w strefie A) 250 zł. Na strefę AB+ (pociągi i komunikacja miejska AB) 290 zł.