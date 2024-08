Dobra wiadomość dla osób podróżujących koleją. Od września pociągi z Warszawy do Poznania, Szczecina i Białegostoku mają jechać szybciej. Sprawdź, co się jeszcze zmieni.

Pociągiem z Poznania do Warszawy w 2 godz. 18 min., z Krakowa do Bochni w ok. 22 min., z Warszawy do Szczecina w czasie 4 godz. 32 min. - to kluczowe zmiany w jesiennej korekcie kolejowego rozkładu jazdy - oceniło Ministerstwo Infrastruktury. Nowy rozkład zacznie obowiązywać 1 września.

Co się zmieni?

W rekordowym czasie 1 godz. 38 min pojedziemy z Warszawy do Białegostoku. Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku (bez zatrzymań na stacjach pośrednich) ma charakter pilotażowy.



Mieszkańcy województwa łódzkiego zyskają szybkie połączenia do Warszawy. Będzie to pociąg PKP Intercity relacji Łódź - Białystok - Łódź (IC Esperanto), który zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie 58 min, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej - 1 godz. 12 min.



Krótszy o kilka minut będzie też przejazd na trasie Kraków - Bochnia. Większość pociągów będzie pokonywać tę trasę w ok. 22 min. Krótsze czasy przejazdu to efekt prowadzonych prac na sieci kolejowej, reorganizacji siatki połączeń kolejowych oraz mniejszej liczby miejsc zatrzymań po drodze.

Od września z Poznania do Warszawy pojedziemy w czasie 2 godz. 18 min, a ze stolicy do Szczecina w czasie 4 godz. 32 min (pociąg EIC Sedina). Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa - Poznań - Szczecin będzie miał także pociąg EIC Chrobry.

Będą nowe przystanki



Od 1 września pasażerowie będą mogli skorzystać z przystanków Koszalin Politechnika oraz Koszalin Wschodni. Do pociągów wsiądziemy też z nowego przystanku Grudziądz Rządz, Łódź Zarzew oraz Głowno Północne. Na Podkarpaciu oddany zostanie do użytku nowy przystanek w Lutoryżu, wybudowany na linii nr 106 Rzeszów - Jasło. Z kolei na Dolnym Śląsku pociągi zatrzymają się na przystanku Strzelce Świdnickie (linia kolejowa Wrocław - Świdnica). Będzie on obsługiwany na żądanie.

Inwestycje nadal trwają

W związku z rozpoczęciem inwestycji w Katowicach, od 1 września ruch pociągów przez główną stację w mieście będzie utrzymany, jednak ze zmienionym rozkładzie jazdy. Część składów będzie kursować trasami zmienionymi, część w skróconych relacjach. Dziewięć pociągów PKP Intercity będzie mieć postój na stacji Katowice Ligota z pominięciem stacji Katowice. W wybranych terminach za część pociągów nocnych regionalnych zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

Na Pomorzu zmodernizowana zostanie linia nr 202 na odcinku Lębork - Słupsk. Pomiędzy tymi miastami wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.



W woj. zachodniopomorskim, w związku z pracami utrzymaniowymi na odcinku Szczecinek - Białogard, wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Część pociągów PKP Intercity będzie kursować trasą przez stację Stargard ze zmianą kierunku.



Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy pociągów. Więcej informacji można uzyskać u przewoźników. Na 15 największych dworcach w Polsce do dyspozycji pasażerów będą też mobilni informatorzy.