Kilkanaście przystanków tramwajowych i autobusowych otrzyma nowe nazwy. Wszystko w związku z wprowadzeniem Szczecińskiego Biletu Metropolitalnego - przekazał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Duże zmiany czekają pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Od 1 września zmieni się rozkład jazdy, a przystanki zyskają nowe nazwy.

Mieszkańcy będą mogli też korzystać ze Szczecińskiego Biletu Metropolitalnego, który umożliwi przejazdy tramwajami, autobusami oraz pociągami Polregio między Szczecinem a Stargardem, Gryfinem i Goleniowem.



Szczeciński Bilet Metropolitalny to pierwszy krok do integracji sieci komunikacji miejskiej z siecią pociągów regionalnych. Aby podkreślić tę integrację, przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane przy stacjach i przystankach SKM otrzymają nowe, jednolite nazwy. Ułatwi to orientację podróżnym, zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym, i wskaże miejsca dogodnych przesiadek między tymi dwoma rodzajami transportu - przekazał rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie Kacper Reszczyński.



Nowe nazwy przystanków rozpoczynają się słowem: SKM. Od 1 września przystanek Dworzec Główny obsługujący najpopularniejszą szczecińską linię autobusową 75 (oraz linie nocne 521, 526 i 527) będzie miał nazwę SKM Dworzec Główny (Kolumba). Przystanek zlokalizowany po drugiej stronie dworca kolejowego, gdzie zatrzymują się autobusy linii 61, 70, 87, 90, po zmianie nazwy będzie oznaczony jako SKM Dworzec Główny (Owocowa).

Przystanek Bulwar Gdański, przy którym zatrzymują się autobusy linii 76, od września będzie miał nazwę SKM Łasztownia. Przystanek Port Centralny trzech linii tramwajowych (2,7,8) i autobusowej 52 zostanie przemianowany na SKM Port Centralny.

Przystanek autobusowy (linie 79 i 84) Zdroje Dworzec otrzyma nazwę SKM Zdroje. Tak samo przystanki Podjuchy Dworzec, Dąbie Dworzec, Zdunowo Dworzec zyskają dopisek SKM, czyli SKM Podjuchy (linie autobusowe 61, 64, 66, 85), SKM Dąbie (Stacyjna) dla linii 64, 77, 97 oraz SKM Zdunowo (Żuka) dla linii 73 i 93. Natomiast przystanek Wielgowo (73 i 93) będzie oznaczony jako SKM Zdunowo (Bałtycka).

Przystanek autobusowy linii 64 i 66 znany teraz jako Transportowa będzie nazywał się SKM Żydowce, a przystanki służące dojeżdżającym autobusami 77, 96, 97 i C do zakładów przemysłowych na Prawobrzeżu otrzymają nazwy: SKM Trzebusz i SKM Załom (Kablowa). Teraz nazywają się Stacja Doświadczalna i Kablowa.



Wprowadzone zostaną też zmiany w kursowaniu linii autobusowych: 56, 61, 73, 76, 93 i nocnej 534. Na linii 56 wybrane kursy realizowane będą na wydłużonej trasie z Basenu Górniczego do SKM Dunikowo, a trasa autobusu 61 zostanie wydłużona do pętli "SKM Podjuchy".



Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt realizowany od 2018 r. przez Gminę Miasto Szczecin i sąsiednie samorządy: Stargard, Goleniów, Gryfino, Police oraz mniejsze gminy. Polega na modernizacji odcinków istniejących linii kolejowych (nr 406, 273, 351), unowocześnieniu infrastruktury, budowie nowych przystanków itd. Jego koszty szacowane były na 850 mln zł, a w ubiegłym roku zaktualizowane zostały na prawie 1,2 mld zł (ponad 500 mln zł stanowi dofinansowanie UE).



Szczeciński Bilet Metropolitalny od 1 września umożliwi tańsze podróżowanie pociągami i komunikacją miejską w Szczecinie oraz sąsiednich gminach. Opracowano cztery wariantów biletów sieciowych, miesięcznych. Na strefę A (obejmującą Szczecin, Police, gminy Dobra i Kołbaskowo) SBM kosztuje 152 zł (uczniowski 77,52 zł, studencki 74,48 zł). Na strefę B (Gryfino, Goleniów, miasto Stargard, gmina wiejska Stargard, Gmina Kobylanka) 148 zł. Na strefę AB (pociągi AB plus komunikacja miejska w strefie A) 250 zł. Na strefę AB+ (pociągi i komunikacja miejska AB) 290 zł.