W Szczecinie zakończyły się regaty The Tall Ships' Races. Piękne i majestatyczne żaglowce odbiły dziś od Nabrzeża Wieleckiego i płyną Odrą w kierunku Bałtyku.

Żaglowce wypływają z Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Pierwsze, najmniejsze jednostki odbiły od szczecińskich nabrzeży rano ok. g. 6.00. Największe, klasy A i B ok. 9.00. Ostatni - holenderski Wylde Swan, który nosi tytuł największego dwumasztowego szkunera topslowego na świecie, ma odpłynąć ok. 18.00

Przez kilka dni Szczecin - za sprawą finału The Tall Ships' Races - był europejską stolicą żeglarstwa. W regatach odbywających się co cztery lata na Bałtyku uczestniczyło kilkadziesiąt żaglowców.

W tym roku inauguracja The Tall Ships Races odbyła się 27 czerwca z Kłajpedzie (Litwa), później żaglowce były w Helsinkach (Finlandia), Tallinie (Estonia), Turku (Finlandia) i Mariehamn na Wyspach Alandzkich. Polskę reprezentowało 16 jednostek. Można je było podziwiać w piątek, sobotę i niedzielę, także wchodząc na ich pokład.