Po raz pierwszy od blisko trzech lat tramwaj przejechał przez Nabrzeże Wieleckie, ulice Kolumba, Chmielewskiego, Smolańską do pętli Pomorzany i z powrotem. Był to tzw. przejazd techniczny. Wszystko po to, by sprawdzić geometrię nowo wybudowanego torowiska oraz czy prawidłowego działają trakcje i zwrotnice. Jak informuje spółka Tramwaje Szczecińskie, wszystko się udało.

Tramwaj wrócił na tory przed dworcem Szczecin Główny, na razie na chwilę / Tramwaje Szczecińskie / Tramwaje pierwszy raz od lat przejechały remontowaną ulicą Kolumba. Zbliża się finał tej przebudowy. Zgodnie z zapowiedziami urzędników, najpóźniej do Bożego Narodzenia tramwaje wrócą na tę trasę na stałe. Próba torowisk i trakcji przebiegła pomyślnie. W czwartek na radzie budowy ustalimy z wykonawcą termin uruchomienia komunikacji kołowej i tramwajowej między Nabrzeżem Wieleckim a pętlą Pomorzany - mówi Krystian Wawrzyniak, prezes Tramwajów Szczecińskich. Najintensywniejsze prace trwają na pętli Pomorzany oraz ostatnim wyłączonym z ruchu kołowego odcinku między ul. Zapadłą i Tamą Pomorzańską; układane są nawierzchnie asfaltowe oraz trwają prace brukarskie przy budowie chodników, peronów przystankowych i zatok postojowych. Przebudowa ul. Kolumba i al. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła się w listopadzie 2021. Aktualny termin zakończenia kontraktu to lipiec 2025. Zobacz również: Rekordowy październik nad Bałtykiem. Hotele miały komplety

